Варенье с киви и лимоном. Полезное лакомство для всей семьи

Варенье с киви и лимоном получается очень вкусным и полезным! Отличный вариант полакомиться с чаем!

Варенье с киви и лимоном: ингредиенты

600 (шестьсот) гр — киви 300 (триста) гр — сахара 1 (одна) шт — лимона 100 (сто) мл — воды

Рецепт приготовления:

Для начала, промойте лимон, затем разрежьте его на четыре части и каждую нарежьте пластинками

В кастрюлю выложите нарезанный лимон, 100 г сахара и влейте воду. Варите на медленном огне десять минут

Затем очистите киви и нарежьте киви кружочками. Отправьте его в кастрюлю, где варится лимон, добавьте оставшийся сахар. Дайте закипеть

После этого переложите в керамическую или стеклянную посуду и дайте остыть. Желательно оставить варенье на ночь, закрыв пленкой. Ни в коем случае нельзя ставить его в холодильник.

После того как варенье полностью остыло, переложите его в кастрюлю, дайте закипеть и варите на среднем огне 15-20 минут, периодически помешивая.

Затем варенье перелейте в стерилизованные банки и закатайте привычным для вас способом.

Готовьте с удовольствием и на здоровье. А варенье с киви и лимоном получается очень необычным, его вы не найдете на полках в магазинах, поэтому возьмите на заметку данный рецепт приготовления!