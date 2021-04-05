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Варенье с киви и лимоном. Полезное лакомство для всей семьи

Варенье с киви и лимоном получается очень вкусным и полезным! Отличный вариант полакомиться с чаем!

Варенье с киви и лимоном

Варенье с киви и лимоном: ингредиенты

  1. 600 (шестьсот) гр — киви
  2. 300 (триста) гр — сахара
  3. 1 (одна) шт — лимона
  4. 100 (сто) мл — воды

Рецепт приготовления:

  • Для начала, промойте лимон, затем разрежьте его на четыре части и каждую нарежьте пластинками
  • В кастрюлю выложите нарезанный лимон, 100 г сахара и влейте воду. Варите на медленном огне десять минут
  • Затем очистите киви и нарежьте киви кружочками. Отправьте его в кастрюлю, где варится лимон, добавьте оставшийся сахар. Дайте закипеть
  • После этого переложите в керамическую или стеклянную посуду и дайте остыть. Желательно оставить варенье на ночь, закрыв пленкой. Ни в коем случае нельзя ставить его в холодильник.
  • После того как варенье полностью остыло, переложите его в кастрюлю, дайте закипеть и варите на среднем огне 15-20 минут, периодически помешивая.
  • Затем варенье перелейте в стерилизованные банки и закатайте привычным для вас способом.

Готовьте с удовольствием и на здоровье. А варенье с киви и лимоном получается очень необычным, его вы не найдете на полках в магазинах, поэтому возьмите на заметку данный рецепт приготовления!

 

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