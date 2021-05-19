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Блинный торт по-японски. Лакомство из страны восходящего солнца

Блинный торт по-японски понравится всем без исключения. Нежный вкус этого десерта запомнится Вашим гостям надолго.

Блинный торт по-японски: ингредиенты

Блинный торт по-японски

Тесто:

  1. Молоко — 650 гр. (шестьсот пятьдесят грамм)
  2. Мука пшеничная — 240 гр. (двести сорок грамм)
  3. Масло сливочное — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  4. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  5. Сахар — 90 гр. (девяносто грамм)
  6. Японский зелёный чай Матча — 10 гр. (десять грамм)

Крем:

  1. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  2. Сливки 35 % — 600 мл. (шестьсот миллилитров)
  3. Ванилин — 10 гр. (десять грамм)

Рецепт приготовления:

  • В глубокой миске перемешайте японский чай Матча с мукой, из-за чая в дальнейшем блинчики получат интересный зелёный оттенок.
  • Эту смесь просейте через сито, добавьте сахар и хорошо перемешайте.
  • В миску с мукой, сахаром и чаем разбейте куриные яйца.
  • Всё ещё раз хорошенько перемешайте, чтобы получилась однородная смесь без комочков.
  • В смесь порциями влейте молоко, постоянно помешивая.
  • Тесто должно быть достаточно жидким.
  • Сливочное масло растопите в микроволновке либо на плите и добавьте в миску с тестом. Снова перемешайте.
  • Тесто перелейте через сито, чтобы убедиться в отсутствии комочков.
  • Готовое тесто необходимо оставить на полчаса, так оно станет немного гуще.
  • Хорошо разогрейте сковороду, смажьте небольшим количеством сливочного масла.
  • Приступайте к приготовлению блинчиков.
  • Старайтесь сделать блинчики как можно тоньше. Количество блинчиков должно быть примерно 15 штук.
  • Оставьте готовые блинчики остывать.
  • Предварительно охлаждённые сливки взбейте с сахаром и ванилином до мягких пиков.
  • Полученный крем отправьте в холодильник.
  •  Приступайте к сборке торта. Блинчики укладывайте друг на друга и смазывайте кремом.
  • После этого японский торт выложите на разделочную доску и немного придавите, чтобы слои выровнялись.
  • Поставьте готовый торт в холодильник на несколько часов.

Блинный торт по-японски удивит гостей своим вкусом.

Блинный торт по-японски. Лакомство из страны восходящего солнца 2

Пеките на здоровье!

 

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