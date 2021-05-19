Блинный торт по-японски. Лакомство из страны восходящего солнца

Блинный торт по-японски понравится всем без исключения. Нежный вкус этого десерта запомнится Вашим гостям надолго.
Блинный торт по-японски: ингредиенты
Тесто:
- Молоко — 650 гр. (шестьсот пятьдесят грамм)
- Мука пшеничная — 240 гр. (двести сорок грамм)
- Масло сливочное — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Сахар — 90 гр. (девяносто грамм)
- Японский зелёный чай Матча — 10 гр. (десять грамм)
Крем:
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
- Сливки 35 % — 600 мл. (шестьсот миллилитров)
- Ванилин — 10 гр. (десять грамм)
Рецепт приготовления:
- В глубокой миске перемешайте японский чай Матча с мукой, из-за чая в дальнейшем блинчики получат интересный зелёный оттенок.
- Эту смесь просейте через сито, добавьте сахар и хорошо перемешайте.
- В миску с мукой, сахаром и чаем разбейте куриные яйца.
- Всё ещё раз хорошенько перемешайте, чтобы получилась однородная смесь без комочков.
- В смесь порциями влейте молоко, постоянно помешивая.
- Тесто должно быть достаточно жидким.
- Сливочное масло растопите в микроволновке либо на плите и добавьте в миску с тестом. Снова перемешайте.
- Тесто перелейте через сито, чтобы убедиться в отсутствии комочков.
- Готовое тесто необходимо оставить на полчаса, так оно станет немного гуще.
- Хорошо разогрейте сковороду, смажьте небольшим количеством сливочного масла.
- Приступайте к приготовлению блинчиков.
- Старайтесь сделать блинчики как можно тоньше. Количество блинчиков должно быть примерно 15 штук.
- Оставьте готовые блинчики остывать.
- Предварительно охлаждённые сливки взбейте с сахаром и ванилином до мягких пиков.
- Полученный крем отправьте в холодильник.
- Приступайте к сборке торта. Блинчики укладывайте друг на друга и смазывайте кремом.
- После этого японский торт выложите на разделочную доску и немного придавите, чтобы слои выровнялись.
- Поставьте готовый торт в холодильник на несколько часов.
Блинный торт по-японски удивит гостей своим вкусом.
Пеките на здоровье!
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