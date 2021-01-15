Холодец из свиной головы: прекрасное украшение праздничного стола

Холодец из свиной головы — украсит стол на любой праздник! Правда готовить немного долго, но оно того стоит!

Холодец из свиной головы: ингредиенты

3 (три) кг – свиной головы 6 (шесть) зубчиков – чеснока 3 (три) шт – лаврового листа Полторы ст. ложки — соли Два с половиной литра – воды

Холодец из свиной головы: рецепт

Отрежьте уши у головы. Голову разрежьте поперек. Коробку черепную не повредите. Промойте под водой

Берите большую кастрюлю с толстым дном. Варите голову пять часов. Постоянно снимайте жир и пену. Посолите. Воду не доливайте

Когда мясо будет готово, удалите кости, мозг, шкуру. Бульон процедите

Очищенное мясо соедините с бульоном. Перемешайте. Добавьте лавровый лист. Туда же измельченный чеснок. И варите 20 минут

Залейте формочки полученным составом

Отправьте в холодильник на три часа

Холодец из свиной головы готов!

Очень насыщенный, аппетитный, сытный, вкусный! На здоровье!