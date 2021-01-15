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Холодец из свиной головы: прекрасное украшение праздничного стола

Холодец из свиной головы —  украсит стол на любой праздник! Правда готовить немного долго, но оно того стоит!

Холодец из свиной головы: ингредиенты

Холодец из свиной головы

  1. 3 (три) кг – свиной головы
  2. 6 (шесть) зубчиков – чеснока
  3. 3 (три) шт – лаврового листа
  4. Полторы ст. ложки — соли
  5. Два с половиной литра – воды

Холодец из свиной головы: рецепт

Холодец из свиной головы

  • Отрежьте уши у головы. Голову разрежьте поперек. Коробку черепную не повредите. Промойте под водой
  • Берите большую кастрюлю с толстым дном. Варите голову пять часов. Постоянно снимайте жир и пену. Посолите. Воду не доливайте
  • Когда мясо будет готово, удалите кости, мозг, шкуру. Бульон процедите
  • Очищенное мясо соедините с бульоном. Перемешайте. Добавьте лавровый лист. Туда же измельченный чеснок. И варите 20 минут
  • Залейте формочки полученным составом
  • Отправьте в холодильник на три часа

Холодец из свиной головы готов!

Холодец из свиной головы

Очень насыщенный, аппетитный, сытный, вкусный! На здоровье!

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