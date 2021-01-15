Холодец из свиной головы: прекрасное украшение праздничного стола

Холодец из свиной головы — украсит стол на любой праздник! Правда готовить немного долго, но оно того стоит!
Холодец из свиной головы: ингредиенты
- 3 (три) кг – свиной головы
- 6 (шесть) зубчиков – чеснока
- 3 (три) шт – лаврового листа
- Полторы ст. ложки — соли
- Два с половиной литра – воды
Холодец из свиной головы: рецепт
- Отрежьте уши у головы. Голову разрежьте поперек. Коробку черепную не повредите. Промойте под водой
- Берите большую кастрюлю с толстым дном. Варите голову пять часов. Постоянно снимайте жир и пену. Посолите. Воду не доливайте
- Когда мясо будет готово, удалите кости, мозг, шкуру. Бульон процедите
- Очищенное мясо соедините с бульоном. Перемешайте. Добавьте лавровый лист. Туда же измельченный чеснок. И варите 20 минут
- Залейте формочки полученным составом
- Отправьте в холодильник на три часа
Холодец из свиной головы готов!
Очень насыщенный, аппетитный, сытный, вкусный! На здоровье!
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