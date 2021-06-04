Скатерть-Самобранка

5 377 подписчиков
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Солодилина
    ВкусненькоВместо мороженого...
  • Любовь Малова
    В составе указано сл.масло.Но в описании процесса готовки нет ни слова о нем.Так куда его класть?Творожное печенье...
  • Alex Немо
    Слегка модифицированный для ленивых рецепт мяса по французски...Я больше не готов...

Лаваш с сыром в духовке и куриным филе. Идеальный завтрак для всей семьи

Лаваш с сыром в духовке и куриным филе получается очень вкусным и ароматным.

Лаваш с сыром в духовке и куриным филе: ингредиенты

Лаваш с сыром в духовке и куриным филе

  1. Лаваш – 1 шт. (одна штука)
  2. Куриное филе – 1 шт. (одна штука)
  3. Молоко – 100 мл. (сто миллилитров)
  4. Яйца – 5 шт. (пять штук)
  5. Мягкий сыр – 100 г. (сто грамм)
  6. Маринованные огурцы – 1 шт. (одна штука)
  7. Зелень
  8. Зелёный лук
  9. Перец
  10. Специи
  11. Соль

Рецепт приготовления:

  • Тонкий и длинный лаваш нарежьте на кусочки, которые потом сможете завернуть трубочками.
  • Рубите зелень и зелёный лук, нарежьте на мелкие кусочки сыр и огурец.
  • Отварите в подсоленной воде со специями мясо, остудите и нарежьте мелкими кубиками.
  • Выложите на каждый кусочек лаваша мясо, поверх – зелень, сыр и огурец. Сверните трубочки.
  • Смажьте форму для запекания растительным маслом.
  • В несколько слоёв выложите в форму трубочки плотно друг к другу.
  • Взбейте яйца с молоком, перцем, специями и солью по вкусу.
  • Массу вылейте в форму, заливая трубочки.
  • Запекайте около 20 минут при температуре 220 градусов.

Лаваш с сыром в духовке и куриным филе — быстрый завтрак для всей семьи.

Лаваш с сыром в духовке и куриным филе. Идеальный завтрак для всей семьи 2

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх