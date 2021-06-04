Лаваш с сыром в духовке и куриным филе. Идеальный завтрак для всей семьи

Лаваш с сыром в духовке и куриным филе получается очень вкусным и ароматным.
Лаваш с сыром в духовке и куриным филе: ингредиенты
- Лаваш – 1 шт. (одна штука)
- Куриное филе – 1 шт. (одна штука)
- Молоко – 100 мл. (сто миллилитров)
- Яйца – 5 шт. (пять штук)
- Мягкий сыр – 100 г. (сто грамм)
- Маринованные огурцы – 1 шт. (одна штука)
- Зелень
- Зелёный лук
- Перец
- Специи
- Соль
Рецепт приготовления:
- Тонкий и длинный лаваш нарежьте на кусочки, которые потом сможете завернуть трубочками.
- Рубите зелень и зелёный лук, нарежьте на мелкие кусочки сыр и огурец.
- Отварите в подсоленной воде со специями мясо, остудите и нарежьте мелкими кубиками.
- Выложите на каждый кусочек лаваша мясо, поверх – зелень, сыр и огурец. Сверните трубочки.
- Смажьте форму для запекания растительным маслом.
- В несколько слоёв выложите в форму трубочки плотно друг к другу.
- Взбейте яйца с молоком, перцем, специями и солью по вкусу.
- Массу вылейте в форму, заливая трубочки.
- Запекайте около 20 минут при температуре 220 градусов.
Лаваш с сыром в духовке и куриным филе — быстрый завтрак для всей семьи.
Готовьте на здоровье!
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