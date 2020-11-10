Салат из свеклы – просто пальчики оближешь. Съедят за минуту

Красивый, полезный, не избитый салат со свеклой, яблоком и селедкой, заправленный нежным соусом из горчицы и сметаны. Соус вы можете сделать и с майонезом, это по вашему желанию.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 300 г;
- свекла, 250 г4
- сельдь филе, 200 г;
- яблоко зеленое, 1 шт;
- огурцы маринованные, 2 – 3 шт;
- лук, половина;
- сок лимона, 1 ч.л;
- соль, перец, укроп.
Для приготовления соуса необходимо:
- сметана или майонез, 3 -4 ст.л;
- горчица, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Отвариваем картофель и свеклу. Если хотите чтобы у салата был очень насыщенный вкус и аромат, тогда лучше свеклу запечь в духовке.
Режем кубиком сельдь, картофель и свеклу.
Огурец также режем маленькими кусочками.
Лук берите обычный или красный и вместе с яблоком режем кубиком. Яблоко сбрызгиваем лимонным соком.
Для соуса смешиваем сметану и горчицу (любую по вашему вкусу).
Смешиваем все продукты (кроме свеклы), перчим и солим, смешиваем и заправляем соусом.
Выкладываем салат на блюдо, разравниваем и делаем по его поверхности неглубоке бороздки.
Свеклу смешиваем с небольшим количеством растительного масла и выкладываем в бороздки.
Украшаем салат рубленым укропом и по желанию, зеленым луком.
Настаиваем салат 30 минут и подаем к столу.
Я еще попробовала сделать этот салат не с соленой селедкой, а с копченой.Вы знаете – вкус изумительный.
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