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Салат из свеклы – просто пальчики оближешь. Съедят за минуту

Красивый, полезный, не избитый салат со свеклой, яблоком и селедкой, заправленный нежным соусом из горчицы и сметаны. Соус вы можете сделать и с майонезом, это по вашему желанию.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 300 г;
  • свекла, 250 г4
  • сельдь филе, 200 г;
  • яблоко зеленое, 1 шт;
  • огурцы маринованные, 2 – 3 шт;
  • лук, половина;
  • сок лимона, 1 ч.л;
  • соль, перец, укроп.

Для приготовления соуса необходимо:

  • сметана или майонез, 3 -4 ст.л;
  • горчица, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель и свеклу. Если хотите чтобы у салата был очень насыщенный вкус и аромат, тогда лучше свеклу запечь в духовке.

Режем кубиком сельдь, картофель и свеклу.

Огурец также режем маленькими кусочками.

Лук берите обычный или красный и вместе с яблоком режем кубиком. Яблоко сбрызгиваем лимонным соком.

Для соуса смешиваем сметану и горчицу (любую по вашему вкусу).

Смешиваем все продукты (кроме свеклы), перчим и солим, смешиваем и заправляем соусом.

Выкладываем салат на блюдо, разравниваем и делаем по его поверхности неглубоке бороздки.

Свеклу смешиваем с небольшим количеством растительного масла и выкладываем в бороздки.

Украшаем салат рубленым укропом и по желанию, зеленым луком.

Настаиваем салат 30 минут и подаем к столу.

Салат из свеклы – просто пальчики оближешь. Съедят за минуту

Я еще попробовала сделать этот салат не с соленой селедкой, а с копченой.

Вы знаете – вкус изумительный.

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