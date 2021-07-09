Квас по-советски. Отличный напиток в домашних условиях

Квас по — советски получается очень ароматным и приятным на вкус.
Квас по-советски: ингредиенты
- Сахар – 500 г. (пятьсот грамм)
- Вода – 5 л. (пять литров)
- Цикорий – 40 г. (сорок грамм)
- Дрожжи в гранулированном виде – 6 г. (шесть грамм)
- Лимонная кислота – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- В ёмкость поместите воду, введите сахар.
- Добавьте цикорий и поставьте на огонь, всыпьте кислоту при закипании.
- Сразу выключите и оставьте остывать.
- Когда остынет смесь, введите дрожжи и дайте настояться под марлевым укрытием около 4 часов.
- Для получения более резкого напитка ёмкость оставьте в прохладе на ночь.
- Как только сверху появляется пенка, можете поставить охлаждаться и употреблять.
Квас по-советски — очень вкусный и ароматный.
Готовьте на здоровье!
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