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Квас по-советски. Отличный напиток в домашних условиях

Квас по — советски получается очень ароматным и приятным на вкус.

Квас по-советски: ингредиенты

Квас по-советски

  1. Сахар – 500 г. (пятьсот грамм)
  2. Вода – 5 л. (пять литров)
  3. Цикорий – 40 г. (сорок грамм)
  4. Дрожжи в гранулированном виде – 6 г. (шесть грамм)
  5. Лимонная кислота – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • В ёмкость поместите воду, введите сахар.
  • Добавьте цикорий и поставьте на огонь, всыпьте кислоту при закипании.
  • Сразу выключите и оставьте остывать.
  • Когда остынет смесь, введите дрожжи и дайте настояться под марлевым укрытием около 4 часов.
  • Для получения более резкого напитка ёмкость оставьте в прохладе на ночь.
  • Как только сверху появляется пенка, можете поставить охлаждаться и употреблять.

Квас по-советски — очень вкусный и ароматный.

Квас по-советски. Отличный напиток в домашних условиях 2

Готовьте на здоровье!

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