Закусочный пирог Ромашка. Вся семья всегда просит добавки

Закусочный пирог Ромашка станет вашим любимым блюдом, которое понравится всем вашим знакомым.

Закусочный пирог Ромашка: ингредиенты

Закусочный пирог Ромашка

  1. Капуста — 1/2 в. (половина вилка)
  2. Грудка куриная — 2 п. (две половинки)
  3. Лук — 1 шт. (одна штука)
  4. Сыр тёртый — 200 гр.(двести грамм)
  5. Вода  тёплая — 250 мл.(двести пятьдесят миллилитров)
  6. Грибы — 300 гр. (триста грамм)
  7. Мука — 500 гр. (пятьсот грамм)
  8. Масло сливочное — 200 гр. (двести грамм)
  9. Подсолнечное масло для жарки
  10. Соль — 3 ч. л (три чайные ложки)

Пошаговое приготовление:

  • В тёплую воду добавьте одну чайную ложку соли и начинайте добавлять муку и замесите мягкое пластичное тесто.
  • Раскатайте тесто в пласт, смажьте растопленным сливочным маслом, сверните в рулет, затем скрутите вкруг, заверните в пищевую плёнку и положите в холодильник на 40 минут.
  • За это время приготовьте начинку: прожарьте куриные грудки с двух сторон не очень сильно, чтобы не потерять сочность.
  • Грибы нарежьте на небольшие кусочки, лук нарежьте на кубики, капусту нарежьте как можно мельче.
  • Снимите куриную грудку с сковороды, часть оставшегося масла уберите салфеткой и выложите лук, немного обжарьте, добавьте грибы, затем капусту и хорошенько подсалите и жарьте до готовности.
  • Куриную грудку разделите на волокна.
  • Тесто раскатайте в прямоугольный пласт и нарежьте на вытянутые треугольники.
  • На лист пергаментной бумаги размером с противень в центр поставьте пиалу и выложите вокруг неё куски теста широкой стороной к центру таким образом, чтобы каждая следующая часть находила на предыдущую.
  • В центр выложите натёртый сыр и утрамбуйте, создав в центре своеобразную воронку, сверху сыра выложите куриное масло, затем капусту с грибами и сверху снова сыр. Уберите пиалу и заверните треугольники к центру.
  • Переложите пирог на противень, сверху смажьте яичным желтком и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

Закусочный пирог Ромашка. Вся семья всегда просит добавки 2

Закусочный пирог Ромашка: Видео

Блюдо получается невероятно вкусным. Приятного аппетита!

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