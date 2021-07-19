Закусочный пирог Ромашка. Вся семья всегда просит добавки

Закусочный пирог Ромашка станет вашим любимым блюдом, которое понравится всем вашим знакомым.
Закусочный пирог Ромашка: ингредиенты
- Капуста — 1/2 в. (половина вилка)
- Грудка куриная — 2 п. (две половинки)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Сыр тёртый — 200 гр.(двести грамм)
- Вода тёплая — 250 мл.(двести пятьдесят миллилитров)
- Грибы — 300 гр. (триста грамм)
- Мука — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Масло сливочное — 200 гр. (двести грамм)
- Подсолнечное масло для жарки
- Соль — 3 ч. л (три чайные ложки)
Пошаговое приготовление:
- В тёплую воду добавьте одну чайную ложку соли и начинайте добавлять муку и замесите мягкое пластичное тесто.
- Раскатайте тесто в пласт, смажьте растопленным сливочным маслом, сверните в рулет, затем скрутите вкруг, заверните в пищевую плёнку и положите в холодильник на 40 минут.
- За это время приготовьте начинку: прожарьте куриные грудки с двух сторон не очень сильно, чтобы не потерять сочность.
- Грибы нарежьте на небольшие кусочки, лук нарежьте на кубики, капусту нарежьте как можно мельче.
- Снимите куриную грудку с сковороды, часть оставшегося масла уберите салфеткой и выложите лук, немного обжарьте, добавьте грибы, затем капусту и хорошенько подсалите и жарьте до готовности.
- Куриную грудку разделите на волокна.
- Тесто раскатайте в прямоугольный пласт и нарежьте на вытянутые треугольники.
- На лист пергаментной бумаги размером с противень в центр поставьте пиалу и выложите вокруг неё куски теста широкой стороной к центру таким образом, чтобы каждая следующая часть находила на предыдущую.
- В центр выложите натёртый сыр и утрамбуйте, создав в центре своеобразную воронку, сверху сыра выложите куриное масло, затем капусту с грибами и сверху снова сыр. Уберите пиалу и заверните треугольники к центру.
- Переложите пирог на противень, сверху смажьте яичным желтком и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
Закусочный пирог Ромашка: Видео
Блюдо получается невероятно вкусным. Приятного аппетита!
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