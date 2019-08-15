Рулет из омлета с плавленым сыром. Вкусная и нежная закуска


Рулет из омлета с плавленым сыром. Вкусная и нежная закуска

ИНГРЕДИЕНТЫ
4 яйца;
190 г майонеза;
350 г плавленого сыра;
20 г сливочного масла;
соль, перец по вкусу;
Для украшения омлета:
веточки укропа.

 

 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Разбиваем яйца и взбиваем около 2 минут.

 

рул6

 

Постепенно вводим 160 г майонеза, специи и взбиваем еще минуту.

 

рул5

 

Форму для запекания застилаем пергаментом, тщательно смазываем топленым сливочным маслом и раскладываем небольшие веточки укропа. Поверх композиции аккуратно, чтобы украшение не поднималось, заливаем яичную смесь и помещаем на 10 минут в прогретую духовку. Как вы понимаете можно включить фантазию и добавить любые овощи в омлет например болгарский перец или морковь. Буде очень красивый и яркий омлет.

 

рул4

 

Сыр подмораживаем в течение 15 минут, натираем на крупной терке, добавляем к нему пропущенный через пресс чеснок, укроп, специи, 30 г майонеза и тщательно перемешиваем.

 

рул3

 
Остужаем омлет и распределяем начинку по поверхности.

 

 

рул2

 
Формируем рулет и оставляем на 1,5 часа в пищевой пленке для пропитки.

 

 

рул1

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
1
Обсудить

Картина дня

наверх