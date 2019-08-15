Рулет из омлета с плавленым сыром. Вкусная и нежная закуска

ИНГРЕДИЕНТЫ
4 яйца;
190 г майонеза;
350 г плавленого сыра;
20 г сливочного масла;
соль, перец по вкусу;
Для украшения омлета:
веточки укропа.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Разбиваем яйца и взбиваем около 2 минут.
Постепенно вводим 160 г майонеза, специи и взбиваем еще минуту.
Форму для запекания застилаем пергаментом, тщательно смазываем топленым сливочным маслом и раскладываем небольшие веточки укропа. Поверх композиции аккуратно, чтобы украшение не поднималось, заливаем яичную смесь и помещаем на 10 минут в прогретую духовку. Как вы понимаете можно включить фантазию и добавить любые овощи в омлет например болгарский перец или морковь. Буде очень красивый и яркий омлет.
Сыр подмораживаем в течение 15 минут, натираем на крупной терке, добавляем к нему пропущенный через пресс чеснок, укроп, специи, 30 г майонеза и тщательно перемешиваем.
Остужаем омлет и распределяем начинку по поверхности.
Формируем рулет и оставляем на 1,5 часа в пищевой пленке для пропитки.
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