Рулет из омлета с плавленым сыром. Вкусная и нежная закуска

ИНГРЕДИЕНТЫ

4 яйца;

190 г майонеза;

350 г плавленого сыра;

20 г сливочного масла;

соль, перец по вкусу;

Для украшения омлета:

веточки укропа.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Разбиваем яйца и взбиваем около 2 минут.

Постепенно вводим 160 г майонеза, специи и взбиваем еще минуту.

Форму для запекания застилаем пергаментом, тщательно смазываем топленым сливочным маслом и раскладываем небольшие веточки укропа. Поверх композиции аккуратно, чтобы украшение не поднималось, заливаем яичную смесь и помещаем на 10 минут в прогретую духовку. Как вы понимаете можно включить фантазию и добавить любые овощи в омлет например болгарский перец или морковь. Буде очень красивый и яркий омлет.

Сыр подмораживаем в течение 15 минут, натираем на крупной терке, добавляем к нему пропущенный через пресс чеснок, укроп, специи, 30 г майонеза и тщательно перемешиваем.



Остужаем омлет и распределяем начинку по поверхности.



Формируем рулет и оставляем на 1,5 часа в пищевой пленке для пропитки.