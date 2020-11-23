Сотрудница советской столовой подсказала, как варить яйца, чтобы они чистились за несколько секунд без холодной воды

Раньше постоянно мучался с вареными яйцами, скорлупа всегда прилипала к белку и отрывалась вмести с ним. Особенно, как нужно почистить очень много яиц на салат и т.д

Но оказывается, чтобы такого не было нужно сделать небольшую хитрость. Итак, в данном выпуске, мы рассмотрим один из вариантов по приготовлению вареных яиц.