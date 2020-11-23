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Сотрудница советской столовой подсказала, как варить яйца, чтобы они чистились за несколько секунд без холодной воды

Раньше постоянно мучался с вареными яйцами, скорлупа всегда прилипала к белку и отрывалась вмести с ним. Особенно, как нужно почистить очень много яиц на салат и т.д

Но оказывается, чтобы такого не было нужно сделать небольшую хитрость. Итак, в данном выпуске, мы рассмотрим один из вариантов по приготовлению вареных яиц.

Сотрудница советской столовой подсказала, как варить яйца, чтобы они чистились за несколько секунд без холодной воды

Итак, все, как обычно, промываем под водой.

Сотрудница советской столовой подсказала, как варить яйца, чтобы они чистились за несколько секунд без холодной воды

Теперь нам понадобится набор с иголками.

Сотрудница советской столовой подсказала, как варить яйца, чтобы они чистились за несколько секунд без холодной воды

Нам нужна самая большая игла.

Сотрудница советской столовой подсказала, как варить яйца, чтобы они чистились за несколько секунд без холодной воды

Протыкаем скорлупу с помощью иглы.

Сотрудница советской столовой подсказала, как варить яйца, чтобы они чистились за несколько секунд без холодной воды

И если их перевернуть отверстием вниз, белок не выльется.

Сотрудница советской столовой подсказала, как варить яйца, чтобы они чистились за несколько секунд без холодной воды

Варим, как обычно.

Сотрудница советской столовой подсказала, как варить яйца, чтобы они чистились за несколько секунд без холодной воды

Яйца сварились, можно приступать к чистке.

Сотрудница советской столовой подсказала, как варить яйца, чтобы они чистились за несколько секунд без холодной воды

Из маленького отверстия, которое мы сделали иглой, выльется вода.

Сотрудница советской столовой подсказала, как варить яйца, чтобы они чистились за несколько секунд без холодной воды

Посмотрите, всего одно движение и какая огромная скорлупа в моей руке. Теперь десяток яиц можно почистить за несколько минут.

Сотрудница советской столовой подсказала, как варить яйца, чтобы они чистились за несколько секунд без холодной воды
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