Грибы по-корейски. Соседка кореянка поделилась этим оригинальным рецептом

Грибы по-корейски — оригинальное блюдо, которое понравится вам и вашим гостям!
Грибы по-корейски: ингредиенты
- Растительное масло — 50 мл. (пятьдесят миллиграмм)
- Шампиньоны — 500 г. (пятьсот грамм)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Уксус 9% — 30 мл. (тридцать миллилитров)
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Кориандр — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Лисы лавровый — 2 шт. (две штуки)
- Перец чёрный
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Паприка — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Петрушка и кинза
- Острый перец по вкусу
Пошаговая инструкция приготовления:
- Грибы нужно выбирать небольшие, после маринования они будут плотными и хрустящими.
- Грибы порежьте произвольно, как Вам нравиться.
- В воде разводим соль и добавляем лавровый лист, грибы. После того, как грибы закипят, варите их ещё 10 минут.
- Рубим зелень, режем лук полукольцами, морковь трем на терке для корейской моркови.
- Затем овощи смешиваем, добавляем сахар и соль, тщательно перемешиваем, чтобы овощи пустили сок
- Сверху всыпаем специи, заливаем раскалённым растительным маслом и перемешиваем.
- Затем добавляем зелень и грибы, вливаем уксус, перемешиваем и ставим в холодильник на 12 часов.
Грибы по-корейски готовы к подаче!
Приятного аппетита!
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