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Грибы по-корейски. Соседка кореянка поделилась этим оригинальным рецептом

Грибы по-корейски — оригинальное блюдо, которое понравится вам и вашим гостям!

Грибы по-корейски: ингредиенты

грибы по-корейски

  1. Растительное масло — 50 мл. (пятьдесят миллиграмм)
  2. Шампиньоны — 500 г. (пятьсот грамм)
  3. Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  4. Лук — 1 шт. (одна штука)
  5. Уксус 9% — 30 мл. (тридцать миллилитров)
  6. Чеснок — 3-4 зубчика
  7. Кориандр — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  8. Лисы лавровый — 2 шт. (две штуки)
  9. Перец чёрный
  10. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  11. Паприка — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  12. Петрушка и кинза
  13. Острый перец по вкусу

Пошаговая инструкция приготовления:

  • Грибы нужно выбирать небольшие, после маринования они будут плотными и хрустящими.
  • Грибы порежьте произвольно, как Вам нравиться.
  • В воде разводим соль и добавляем лавровый лист, грибы. После того, как грибы закипят, варите их ещё 10 минут.
  • Рубим зелень, режем лук полукольцами, морковь трем на терке для корейской моркови.
  •  Затем овощи смешиваем, добавляем сахар и соль, тщательно перемешиваем, чтобы овощи пустили сок
  • Сверху всыпаем специи, заливаем раскалённым растительным маслом и перемешиваем.
  • Затем добавляем зелень и грибы, вливаем уксус, перемешиваем и ставим в холодильник на 12 часов.

Грибы по-корейски готовы к подаче!

Грибы по-корейски. Соседка кореянка поделилась этим оригинальным рецептом 2

Приятного аппетита!

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