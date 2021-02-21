Завтрак из кабачков для всей семьи – готовьте снова и снова

Предлагаем Вам очень быстро и просто приготовить вкуснейший завтрак из кабачков для всей семьи. Этот минутный завтрак готовится из самых простых продуктов.
Приготовив такой завтрак один раз Вам захочется готовить его снова и снова!
Завтрак из кабачков, нужно:
- двести граммов кабачков
- четыре яйца
- пятьдесят граммов сыра
- зубчик чеснока
- петрушка или любая другая зелень
- соль и перец – по вкусу
- три столовые ложки растительного масла – для жарки
Как приготовить завтрак из кабачков
- Кабачки помыть, просушить полотенцем и, не очищая, натереть на крупной фракции терки.
- Выложить в глубокую тарелку и через некоторое время отжать кабачки, чтобы убрать лишний сок.
- Яйца вбить в отдельную миску, посолить, поперчить и хорошенько взбить венчиком.
- Чеснок почистить и пропустить через терку, добавить к кабачкам.
- Петрушку почистить, помыть, просушить и мелко нарубить. Отправить туда же.
- Отжатые кабачки отправить к яйцам и все хорошо перемешать.
- Сыр натереть на крупной терке и добавить яично кабачковую смесь.
- В сковороду налить растительное масло и разогреть.
- Спустить огонь на уровень ниже среднего.
- В разогретое масло налить половник яичной смеси, сформировать блин. Дать этому блину схватиться.
- Как только блин схватится, скрутить его в рулет, оставляя при этом небольшой свободный краешек.
- Сдвинуть яично-кабачковый рулетик к бортику сковороды.
- Половником налить новую порцию смеси, соединяя ее со свободным концом рулета.
- Должны получить продолжение первого блина.
- И снова, как только яично-кабачковая масса схватится при помощи лопаточки продолжить заворачивать рулетик, при этом снова оставив небольшой кончик свободным.
- Продолжать таким образом, пока не закончится кабачково-яичная масса.
- В самом конце, когда рулет окончательно сформирован, накрыть сковороду крышкой и оставить рулет протомиться минут пять.
Вот и все, вкуснейший Завтрак из кабачков для всей семьи готов.
Яично-кабачковый рулет получается очень сочным и нежным. А его аромат способен свести с ума!
Положите рулет на плоскую тарелочку, разрежьте на порционные кусочки и подайте к завтраку.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии