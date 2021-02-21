Завтрак из кабачков для всей семьи – готовьте снова и снова

Предлагаем Вам очень быстро и просто приготовить вкуснейший завтрак из кабачков для всей семьи. Этот минутный завтрак готовится из самых простых продуктов.

Приготовив такой завтрак один раз Вам захочется готовить его снова и снова!

Завтрак из кабачков, нужно:

двести граммов кабачков

четыре яйца

пятьдесят граммов сыра

зубчик чеснока

петрушка или любая другая зелень

соль и перец – по вкусу

три столовые ложки растительного масла – для жарки

Как приготовить завтрак из кабачков

Кабачки помыть, просушить полотенцем и, не очищая, натереть на крупной фракции терки.

Выложить в глубокую тарелку и через некоторое время отжать кабачки, чтобы убрать лишний сок.

Яйца вбить в отдельную миску, посолить, поперчить и хорошенько взбить венчиком.

Чеснок почистить и пропустить через терку, добавить к кабачкам.

Петрушку почистить, помыть, просушить и мелко нарубить. Отправить туда же.

Отжатые кабачки отправить к яйцам и все хорошо перемешать.

Сыр натереть на крупной терке и добавить яично кабачковую смесь.

В сковороду налить растительное масло и разогреть.

Спустить огонь на уровень ниже среднего.

В разогретое масло налить половник яичной смеси, сформировать блин. Дать этому блину схватиться.

Как только блин схватится, скрутить его в рулет, оставляя при этом небольшой свободный краешек.

Сдвинуть яично-кабачковый рулетик к бортику сковороды.

Половником налить новую порцию смеси, соединяя ее со свободным концом рулета.

Должны получить продолжение первого блина.

И снова, как только яично-кабачковая масса схватится при помощи лопаточки продолжить заворачивать рулетик, при этом снова оставив небольшой кончик свободным.

Продолжать таким образом, пока не закончится кабачково-яичная масса.

В самом конце, когда рулет окончательно сформирован, накрыть сковороду крышкой и оставить рулет протомиться минут пять.

Вот и все, вкуснейший Завтрак из кабачков для всей семьи готов.

Яично-кабачковый рулет получается очень сочным и нежным. А его аромат способен свести с ума!

Положите рулет на плоскую тарелочку, разрежьте на порционные кусочки и подайте к завтраку.

Приятного аппетита!