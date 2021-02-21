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Завтрак из кабачков для всей семьи – готовьте снова и снова

Предлагаем Вам очень быстро и просто приготовить вкуснейший завтрак из кабачков для всей семьи. Этот минутный завтрак готовится из самых простых продуктов.

Приготовив такой завтрак один раз Вам захочется готовить его снова и снова!

Завтрак из кабачков, нужно:

  • двести граммов кабачков

Завтрак из кабачков

  • четыре яйца
  • пятьдесят граммов сыра
  • зубчик чеснока
  • петрушка или любая другая зелень
  • соль и перец – по вкусу
  • три столовые ложки растительного масла – для жарки

Как приготовить завтрак из кабачков

Завтрак из кабачков

  • Кабачки помыть, просушить полотенцем и, не очищая, натереть на крупной фракции терки.
  • Выложить в глубокую тарелку и через некоторое время отжать кабачки, чтобы убрать лишний сок.
  • Яйца вбить в отдельную миску, посолить, поперчить и хорошенько взбить венчиком.
  • Чеснок почистить и пропустить через терку, добавить к кабачкам.
  • Петрушку почистить, помыть, просушить и мелко нарубить. Отправить туда же.
  • Отжатые кабачки отправить к яйцам и все хорошо перемешать.
  • Сыр натереть на крупной терке и добавить яично кабачковую смесь.
  • В сковороду налить растительное масло и разогреть.
  • Спустить огонь на уровень ниже среднего.
  • В разогретое масло налить половник яичной смеси, сформировать блин. Дать этому блину схватиться.
  • Как только блин схватится, скрутить его в рулет, оставляя при этом небольшой свободный краешек.
  • Сдвинуть яично-кабачковый рулетик к бортику сковороды.
  • Половником налить новую порцию смеси, соединяя ее со свободным концом рулета.
  • Должны получить продолжение первого блина.
  • И снова, как только яично-кабачковая масса схватится при помощи лопаточки продолжить заворачивать рулетик, при этом снова оставив небольшой кончик свободным.
  • Продолжать таким образом, пока не закончится кабачково-яичная масса.
  • В самом конце, когда рулет окончательно сформирован, накрыть сковороду крышкой и оставить рулет протомиться минут пять.

Завтрак из кабачков для всей семьи – готовьте снова и снова 10

Вот и все, вкуснейший Завтрак из кабачков для всей семьи готов.

Яично-кабачковый рулет получается очень сочным и нежным. А его аромат способен свести с ума!

Положите рулет на плоскую тарелочку, разрежьте на порционные кусочки и подайте к завтраку.

Приятного аппетита!

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