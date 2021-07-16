Салат Овощной король. Рецепт Кубанских заготовок

Салат Овощной король станет настоящим украшением стола и очень понравится вашим гостям и родным.
Салат Овощной король: ингредиенты
- Баклажан – 2 кг. (два килограмма)
- Спелый, разноцветный болгарский перец – 2 кг. (два килограмма)
- Морковь – 500 г. (пятьсот грамм)
- Петрушка – 300 г. (триста грамм)
- Чеснок – 200 г. (двести грамм)
- Горький перец – 1 шт. (одна штука)
Маринад:
- Домашний томатный сок – 2 л. (два литра)
- Сахар – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Растительное масло – ½ л. (пол литра)
- Уксус 9% — 100 г. (сто грамм)
- Соль – 50 г. (пятьдесят грамм)
Способ приготовления:
- Крупными ломтиками нарежьте баклажан, присолите и оставьте на пол часа. Почистите от плодоножки перец, нарежьте крупными ломтиками.
- Кружочками нарежьте морковь. Чеснок измельчите любым удобным способом. Мелко нарежьте петрушку.
- Маринад: готовьте в посуде с толстым дном. Отправьте в закипевший томатный сок растительное масло, сахар, уксус и соль. Туда отправьте подготовленные овощи.
- Положите морковку, пусть подождёт баклажаны, промойте их от соли и туда следом болгарский перец.
- Дайте 40 минут повариться. За 15 минут до готовности туда отправьте чеснок, нарезанный соломкой острый перчик и петрушку.
- Сложите готовую закуску в стерильные баночки и закройте. Укутайте до остывания.
Салат Овощной король станет одним из ваших любимых блюд.
Приятного аппетита!
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