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Салат Овощной король. Рецепт Кубанских заготовок

Салат Овощной король станет настоящим украшением стола и очень понравится вашим гостям и родным.

Салат Овощной король: ингредиенты

Салат Овощной король

  1. Баклажан – 2 кг. (два килограмма)
  2. Спелый, разноцветный болгарский перец – 2 кг. (два килограмма)
  3. Морковь – 500 г. (пятьсот грамм)
  4. Петрушка – 300 г. (триста грамм)
  5. Чеснок – 200 г. (двести грамм)
  6. Горький перец – 1 шт. (одна штука)

Маринад:

  1. Домашний томатный сок – 2 л. (два  литра)
  2. Сахар – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  3. Растительное масло – ½ л. (пол литра)
  4. Уксус 9% — 100 г. (сто грамм)
  5. Соль – 50 г. (пятьдесят грамм)

Способ приготовления:

  • Крупными ломтиками нарежьте баклажан, присолите и оставьте на пол часа. Почистите от плодоножки перец, нарежьте крупными ломтиками.
  • Кружочками нарежьте морковь. Чеснок измельчите любым удобным способом. Мелко нарежьте петрушку.
  • Маринад: готовьте в посуде с толстым дном. Отправьте в закипевший томатный сок растительное масло, сахар, уксус и соль. Туда отправьте подготовленные овощи.
  • Положите морковку, пусть подождёт баклажаны, промойте их от соли и туда следом болгарский перец.
  • Дайте 40 минут повариться. За 15 минут до готовности туда отправьте чеснок, нарезанный соломкой острый перчик и петрушку.
  • Сложите готовую закуску в стерильные баночки и закройте.
    Укутайте до остывания.

Салат Овощной король станет одним из ваших любимых блюд.

Салат Овощной король. Рецепт Кубанских заготовок 2

Приятного аппетита!

 

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