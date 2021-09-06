Закуска из тыквы. Ароматная закуска, которую я готовлю всю осень

Закуска из тыквы станет любимым лакомством ваших деток. Приучайте их к домашним чипсам, которые не только вкусные, но и полезные.

Закуска из тыквы: ингредиенты

Тыква — 1/2 г. (половина тыквы) Растительное масло Соль

Рецепт приготовления:

Нарежьте тыкву очень тонкими ломтиками.

Обрызните ломтики тыквы растительным маслом и перемешайте.

Застелите противень пергаментом и выложите тыквенные кусочки. Вы можете посыпать тыкву разными специями, а можете ничего не добавлять.

Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте тыкву 10 минут

Закуска из тыквы — интересно, вкусно и полезно

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Готовьте на здоровье!