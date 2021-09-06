Закуска из тыквы. Ароматная закуска, которую я готовлю всю осень

Закуска из тыквы станет любимым лакомством ваших деток. Приучайте их к домашним чипсам, которые не только вкусные, но и полезные.
Закуска из тыквы: ингредиенты
- Тыква — 1/2 г. (половина тыквы)
- Растительное масло
- Соль
Рецепт приготовления:
- Нарежьте тыкву очень тонкими ломтиками.
- Обрызните ломтики тыквы растительным маслом и перемешайте.
- Застелите противень пергаментом и выложите тыквенные кусочки. Вы можете посыпать тыкву разными специями, а можете ничего не добавлять.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте тыкву 10 минут
Закуска из тыквы — интересно, вкусно и полезно
Готовьте на здоровье!
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