Скатерть-Самобранка

5 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Закуска из тыквы. Ароматная закуска, которую я готовлю всю осень

Закуска из тыквы станет любимым лакомством ваших деток. Приучайте их к домашним чипсам, которые не только вкусные, но и полезные.

Закуска из тыквы: ингредиенты

Закуска из тыквы

  1. Тыква — 1/2 г. (половина тыквы)
  2. Растительное масло
  3. Соль

Рецепт приготовления:

  • Нарежьте тыкву очень тонкими ломтиками.
  • Обрызните ломтики тыквы растительным маслом и перемешайте.
  • Застелите противень пергаментом и выложите тыквенные кусочки. Вы можете посыпать тыкву разными специями, а можете ничего не добавлять.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте тыкву 10 минут

Закуска из тыквы — интересно, вкусно и полезно

 

Закуска из тыквы. Ароматная закуска, которую я готовлю всю осень 1
SONY DSC

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх