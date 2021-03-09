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Луковые лепешки из дрожжевого теста. Быстро и вкусно

Луковые лепешки из дрожжевого теста получаются очень вкусными. Мягкое тесто с добавлением лука и чеснока превращают угощение в отличную замену хлебу. Подавать лепешки с луком рекомендуется к рыбе, мясу, салату. Безусловно, ваши домочадцы оценят данное лакомство.

Луковые лепешки из дрожжевого теста. Быстро и вкусно 2

 

Луковые лепешки из дрожжевого теста: ингредиенты

Луковые лепешки из дрожжевого теста

  1. 1 (один) зубчик — чеснока
  2. 1 (одна) шт — лука
  3. 200 (двести) мл — воды
  4. 50 (пятьдесят) гр — сахара
  5. 2 (две) шт — яиц
  6. 1 (одна) ч. ложка — соли
  7. растительное масло по вкусу
  8. 1 (одна) ч. ложка — дрожжи
  9. 600 (шестьсот) гр — муки

Рецепт приготовления:

  • Крупно нарежьте лук и чеснок
  • Добавьте воду и яйца, измельчите ингредиенты блендером до однородной массы
  • В яично-луковую смесь добавьте соль, сахар, дрожжи и две столовые ложки растительного масла, тщательно перемешайте
  • Всыпьте муку и замесите тесто. Накройте посуду пленкой и оставьте на один час
  • Разделите тесто на 8 частей, из каждой сформируйте лепешку, а затем раскатайте в пласт
  • Разогрейте в кастрюле растительное масло и обжаривайте лепешки с двух сторон до готового состояния
  • В луковые лепешки из дрожжевого теста можно добавить побольше чеснока, если вы любите пикантный вкус. К тому же попробуйте поэкспериментировать с любимыми специями и приправами.
    Вкус лепешек будет каждый раз разным. Отличный вариант угощения и для вечеринок. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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