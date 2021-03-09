Луковые лепешки из дрожжевого теста. Быстро и вкусно

Луковые лепешки из дрожжевого теста получаются очень вкусными. Мягкое тесто с добавлением лука и чеснока превращают угощение в отличную замену хлебу. Подавать лепешки с луком рекомендуется к рыбе, мясу, салату. Безусловно, ваши домочадцы оценят данное лакомство.
Луковые лепешки из дрожжевого теста: ингредиенты
- 1 (один) зубчик — чеснока
- 1 (одна) шт — лука
- 200 (двести) мл — воды
- 50 (пятьдесят) гр — сахара
- 2 (две) шт — яиц
- 1 (одна) ч. ложка — соли
- растительное масло по вкусу
- 1 (одна) ч. ложка — дрожжи
- 600 (шестьсот) гр — муки
Рецепт приготовления:
- Крупно нарежьте лук и чеснок
- Добавьте воду и яйца, измельчите ингредиенты блендером до однородной массы
- В яично-луковую смесь добавьте соль, сахар, дрожжи и две столовые ложки растительного масла, тщательно перемешайте
- Всыпьте муку и замесите тесто. Накройте посуду пленкой и оставьте на один час
- Разделите тесто на 8 частей, из каждой сформируйте лепешку, а затем раскатайте в пласт
- Разогрейте в кастрюле растительное масло и обжаривайте лепешки с двух сторон до готового состояния
- В луковые лепешки из дрожжевого теста можно добавить побольше чеснока, если вы любите пикантный вкус. К тому же попробуйте поэкспериментировать с любимыми специями и приправами. Вкус лепешек будет каждый раз разным. Отличный вариант угощения и для вечеринок. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Свежие комментарии