Спасибо соседке за подсказку. Солянка сборная мясная теперь у меня получается еще вкуснее чем я готовила раньше. Делюсь рецептом

Сегодня хочу поделится рецептом супа солянка сборная мясная. Это идеальный вариант для после праздничного обеда. Раньше я готовила солянку по-другому, но, когда попробовала такой вариант солянки в первые в гостях, поняла, это солянка намного вкуснее и мне нужен этот рецепт. Спасибо соседки рассказала рецепт со всеми подробностями, самый главный секрет вкусной солянки разнообразия мясных продуктов и обязательно 3 вида крупы.

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Рецепт:

Мясо на кости (свинина, говядина,

курица) -1,5 кг

Вода -2,5литра

Соль -1/2ч.л.

Перловка -1ст.л.

Рис -1ст.л.

Гречка -1ст.л.

Луковица -1шт.

Огурцы маринованные -2шт.

Томатная паста -1ст.л.

Огуречный рассол -150мл.

Растительное масло -2-3ст.л.

Мясные деликатесы (ветчина,

вареная и копченая колбаса) – 600гр.

Маслины -10шт.

Лимон- для подачи

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Берем мясо 2-3 вида. Например, говядина и свинина, свинина и курица, или говядина и курица. Или как у меня 3 вида курица, говядина и свинина, в общем, что есть. Вес 1,5 кг.

Берем большую кастрюлю, наливаем воду и сразу опускаем мясо, доводим до кипения, по надобности снимаем пенку. Первую воду я меняю, как мясо закипит, кипячу минут 5 и вынимаю мясо. Мясо промываю. В кастрюлю наливаю свежую воду, довожу до кипения и опускаю мясо и теперь варю мясо до готовности на небольшом огне.

По времени у меня занимает примерно 1,5 часа. За минут 20 до готовности, добавляю соль половину ч.л., много добавлять не нужно, чтобы потом солянка не получилась слишком соленой. Сразу в небольшой миске зальем кипятком 1 ст.л. перловой крупы и оставим набухать.

Готовое мясо вынимаем из бульона. Хорошо промываем 1 ст.л. риса, 1 ст.л. гречки и заранее замоченную 1 ст.л. перловки. Крупы опускаем в бульон и оставляем вариться. За это время разрежем кубиками 1 луковицу и 2 маринованных огурчика.

На сковороду наливаем растительное масло 2-3 ст.л. кладем лук и жарим до полупрозрачности, добавляем огурцы и жарим все вместе 1-2 минуты, теперь добавляем 1 ст.л. томатной пасты, жарим все вместе секунд 30 и вливаем чуть больше половины стакана рассола из под огурцов. Тушим все вместе минуты 2 и добавляем в бульон.

Берем мясные деликатесы, обязательно берем не меньше 3 видов. Ветчина, вареная и обязательно копчености. Общий вес 600 грамм.

Разрежем соломкой. На сухую сковороду кладем нарезку и обжарим минуты 2-3. И сразу добавляем в кастрюлю. Отварное мясо разрежем, разрежем на 2 части черные маслины 10 шт. и добавим в солянку мясо. Проварим еще все вместе минуты 5, добавляем маслины, пробуем на соль если нужно добавляем, выключаем огонь, закрываем крышкой и оставляем солянку настояться.

Подаем солянку с дольками лимона, посыпаем зеленью и добавляем сметану. И теперь можно наслаждаться этой вкуснейшей солянкой. Рецептов солянки очень много, так же как и борща, а за этот вариант рецепта хочу сказать огромное спасибо т.Гали, за то, что раскрыла рецепт солянки своего зятя в подробностях. В моей семье этот Вариант прижился навсегда.