Закусочный торт: аппетитный, вкусный и очень красивый!

Закусочный торт! Аппетитный и вкусный закусочный торт поднимет вам настроение.
Закусочный торт: приготовление
- Приготовить или взять готовое слоеное тесто. Раскатать тонким пластом. Разделить на три части. Разрезать в форме прямоугольника или круга.
- Установить режим духовки на 220°С. Выложить тесто на противень и положить в духовку. Печь до появления золотистого цвета. Готовые коржи достать из духовки и дать им остыть.
- Филе сельди разрезать на мелкие кусочки. Лук очистить и тоже нарезать на мелкие полукольца. Очищенное яблоко натереть на терке. Сельдь, лук и яблоко перемешать вместе. Заправить майонезом, поперчить и снова все хорошенько перемешать.
- Филе сельди перемолоть или мелко нарезать. Кислое яблоко очистить от кожуры и натереть на терке. Лук также мелко нарезать. Смешать лук, яблоко и сельдь и добавить майонез. Все поперчить и посолить и хорошенько перемешать.
- Почистить морковь и часть натереть на терке. Оставшуюся морковь сварить. Вторую луковицу почистить, кольцами и пассеровать в растительном масле. Выключить огонь. Дать остыть. Затем добавить натертую морковь и перемешать.
- Масло достать и оставить при комнатной температуре. Когда оно размягчится, добавить натертый сыр и перемешать до однородной массы.
- Остывший корж смазать прослойкой из сельди, лука и яблока с майонезом. Второй корж смазать прослойкой из моркови и лука с маслом. Сложить коржи друг на друга и немного прижать. Торт смазать сырной массой и выложить в красивую тарелку. При подаче к столу украсить маринованным перцем, вареной морковью и листьями петрушки.
Закусочный торт: ингредиенты
слоеное тесто – ½ кг
Для прослойки:
- филе сельди – 400 г
- лук – 2 луковицы
- морковь – 2 шт.
- яблоко – 1 шт.
- майонез, перец и растительное масло – по вкусу
Для украшения:
- морковь,
- маринованный перец,
- растительное масло.
Закусочный торт: готов
Обязательно попробуйте! Приятного аппетита!
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