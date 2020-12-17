Скатерть-Самобранка

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Закусочный торт: аппетитный, вкусный и очень красивый!

Закусочный торт! Аппетитный и вкусный закусочный торт поднимет вам настроение.

Закусочный торт: приготовление

  • Приготовить или взять готовое слоеное тесто. Раскатать тонким пластом. Разделить на три части. Разрезать в форме прямоугольника или круга.
  • Установить режим духовки на 220°С. Выложить тесто на противень и положить в духовку. Печь до появления золотистого цвета. Готовые коржи достать из духовки и дать им остыть.
  • Филе сельди разрезать на мелкие кусочки. Лук очистить и тоже нарезать на мелкие полукольца. Очищенное яблоко натереть на терке. Сельдь, лук и яблоко перемешать вместе. Заправить майонезом, поперчить и снова все хорошенько перемешать.

Закусочный торт

  • Филе сельди перемолоть или мелко нарезать. Кислое яблоко очистить от кожуры и натереть на терке. Лук также мелко нарезать. Смешать лук, яблоко и сельдь и добавить майонез. Все поперчить и посолить и хорошенько перемешать.
  • Почистить морковь и часть натереть на терке. Оставшуюся морковь сварить. Вторую луковицу почистить, кольцами и пассеровать в растительном масле. Выключить огонь. Дать остыть. Затем добавить натертую морковь и перемешать.
  • Масло достать и оставить при комнатной температуре. Когда оно размягчится, добавить натертый сыр и перемешать до однородной массы.
  • Остывший корж смазать прослойкой из сельди, лука и яблока с майонезом. Второй корж смазать прослойкой из моркови и лука с маслом. Сложить коржи друг на друга и немного прижать. Торт смазать сырной массой и выложить в красивую тарелку. При подаче к столу украсить маринованным перцем, вареной морковью и листьями петрушки.

Закусочный торт: аппетитный, вкусный и очень красивый!

Закусочный торт: ингредиенты

слоеное тесто – ½ кг

Для прослойки:

  • филе сельди – 400 г
  • лук – 2 луковицы
  • морковь – 2 шт.
  • яблоко – 1 шт.
  • майонез, перец и растительное масло – по вкусу

Для украшения:

  • морковь,
  • маринованный перец,
  • растительное масло.

Закусочный торт: готов

Обязательно попробуйте! Приятного аппетита!

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