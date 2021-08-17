Сочные и нежные котлеты с кабачками. Один раз перевернул и все дела

Сегодня есть масса рецептов котлет, которые получаются мягкими и сочными, очень вкусными. Хочу поделиться с вами своим любимым, который очень любят в моей семье, блюдо всегда получается просто идеальным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш ассорти, 400 г;

кабачки, 2 шт;

лук, 1 шт;

чеснок, 4 зубчика;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Кабачки берите крупные, молодые, чтобы семена были не крупными.

Трем кабачки на средней терке, присаливаем, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Отжимаем массу от сока.

Фарш заправляем тертым луком, чесноком, добавляем кабачковую массу, солим и перчим.

Совет: обязательно всыпаем кориандр, котлеты получаться просто изумительными, ароматными.

Формируем котлеты.

Противень смазываем маслом и немного присыпаем сухарями или манной крупой.

Выкладываем котлеты и жарим в духовке при 200 градусах около 30 – 40 минут. Можно перевернуть в середине запекания.

Если хотите, можно просто обвалять их в сухарях или муке и обжарить на сковороде.

Вкусные и ароматные, а главное – сочные и мягкие, такая закуска прекрасно дополняет любой гарнир.