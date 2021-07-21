Мой любимый рецепт — готовлю тазиками. Легкий и экономичный рецепт: готовлю на большую семью

Налистники из крахмала получаются ничем не хуже, чем с мукой. Начинки могут быть самыми разными, с творогом сладкие или с фаршем и грибами, яйцами и зеленью.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 10 шт;

молоко, 1 л;

крахмал, 150 г;

соль, 1 ч.л;

сахар, 2 ст.л;

масло растительное, 2 ст.л;

творог, 1 кг;

яйца, 2 шт;

масло сливочное, 150 г;

сахар, около 5 ст.л.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с солью и растительным маслом, сахаром, молоком и взбиваем венчиком до однородности.

Всыпаем крахмал и вымешиваем тесто.

Совет: не пугайтесь, что тесто будет очень жидким, так и нужно, чтобы блины получались очень тонкими.

Жарим из как обычно до румяности с двух сторон.

Складываем стопочкой и смазываем сливочным маслом.

Чтобы блинов с начинкой получилось много, каждый блин режем на две части.

Для начинки смешиваем все продукты, сахар добавляйте по своему вкусу и сворачиваем, как угодно. Одним нравится трубочки, другим конвертики.

Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем блины с начинкой.

Сверху смазываем их сливочным маслом и выкладываем второй слой.

Запекаем в духовке 45 минут при 180 градусах, накрыв фольгой.