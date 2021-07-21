Мой любимый рецепт — готовлю тазиками. Легкий и экономичный рецепт: готовлю на большую семью

Налистники из крахмала получаются ничем не хуже, чем с мукой. Начинки могут быть самыми разными, с творогом сладкие или с фаршем и грибами, яйцами и зеленью.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 10 шт;
- молоко, 1 л;
- крахмал, 150 г;
- соль, 1 ч.л;
- сахар, 2 ст.л;
- масло растительное, 2 ст.л;
- творог, 1 кг;
- яйца, 2 шт;
- масло сливочное, 150 г;
- сахар, около 5 ст.л.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с солью и растительным маслом, сахаром, молоком и взбиваем венчиком до однородности.
Всыпаем крахмал и вымешиваем тесто.
Совет: не пугайтесь, что тесто будет очень жидким, так и нужно, чтобы блины получались очень тонкими.
Жарим из как обычно до румяности с двух сторон.
Складываем стопочкой и смазываем сливочным маслом.
Чтобы блинов с начинкой получилось много, каждый блин режем на две части.
Для начинки смешиваем все продукты, сахар добавляйте по своему вкусу и сворачиваем, как угодно. Одним нравится трубочки, другим конвертики.
Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем блины с начинкой.
Сверху смазываем их сливочным маслом и выкладываем второй слой.
Запекаем в духовке 45 минут при 180 градусах, накрыв фольгой.
Блинов получается очень много, они мягкие и нежные, если добавите еще ванилин, будет не только со сливочным ароматом.
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