Бюджетный сливочный сыр из кефира с зеленью. Крем-сыр простой и дешевый рецепт

Мягкий сыр с зеленью – это отличное дополнение к самым разным закускам и блюдам. Его можно использовать в качестве соуса к отварному картофелю или как составляющее наполнителя для тарталеток, бутербродов. Отлично подходит и для закусочных тортов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир жирный, 1800 мл;

соль, 1 ч.л;

чеснок, петрушка, укроп.

Процесс приготовления

Пакет кефира отправляем в морозильную камеру на ночь.

Вынимаем из камеры, убираем пакет, кладем в сито с марлей в несколько слоев и оставляем размораживаться в помещении на ночь.

Теперь можно завернуть марлю и сверху поставить пресс или оставить в сите и марле на ночь, чтобы вся сыворотка хорошо стекла.

Чеснок, зелень и любые специи берите по своему вкусу.

Смешиваем все с сыром и закуска готова.

Я иногда еще беру сухие кусочки сладкого перца, смесь перцев, копченую паприку, добавляю измельченные до крошки грецкие орехи и прочие добавки. Сыр каждый раз получается с новым и интересным вкусом.