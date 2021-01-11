Бюджетный сливочный сыр из кефира с зеленью. Крем-сыр простой и дешевый рецепт

Мягкий сыр с зеленью – это отличное дополнение к самым разным закускам и блюдам. Его можно использовать в качестве соуса к отварному картофелю или как составляющее наполнителя для тарталеток, бутербродов. Отлично подходит и для закусочных тортов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир жирный, 1800 мл;
- соль, 1 ч.л;
- чеснок, петрушка, укроп.
Процесс приготовления
Пакет кефира отправляем в морозильную камеру на ночь.
Вынимаем из камеры, убираем пакет, кладем в сито с марлей в несколько слоев и оставляем размораживаться в помещении на ночь.
Теперь можно завернуть марлю и сверху поставить пресс или оставить в сите и марле на ночь, чтобы вся сыворотка хорошо стекла.
Чеснок, зелень и любые специи берите по своему вкусу.
Смешиваем все с сыром и закуска готова.
Я иногда еще беру сухие кусочки сладкого перца, смесь перцев, копченую паприку, добавляю измельченные до крошки грецкие орехи и прочие добавки. Сыр каждый раз получается с новым и интересным вкусом.
В таком чесночном или со специями сыре, можно подавать кусочки сельди, использовать его для закусочных рулетов из лаваша, отлично сочетается с печеночным тортом.
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