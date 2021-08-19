Из продуктов, которые всегда есть дома. Готовлю пышный пирог к приходу нежданных гостей

Пышный, мягкий и совершенно не сухой пирог, который больше похож на торт с джемом. Готовится все просто и быстро, как раз к приходу нежданных гостей.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
яйца, 3 шт;
сахар, 50 г;
масло растительное, 60 мл;
ванилин по вкусу;
молоко, 250 мл;
мука, 350 г;
разрыхлитель, 16 г;
джем или густое варенье.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с сахаром и ванилином по вкусу, растительным маслом.
Взбиваем массу до однородности при помощи венчика или миксера.
Вливаем молоко комнатной температуры и перебиваем массу.
Всыпаем частями просеянную муку и разрыхлитель. Тесто должно быть густым, гладким, однородным, без комков.
Форму для выпекания застилаем пергаментом и чуть смазываем маслом, выкладываем тесто. Форму встряхиваем, чтобы выпустить пузырьки воздуха и теста.
Сверху выкладываем тонким слоем любое любимое варенье. Мы часто делаем с абрикосовым, получается просто роскошно.
Выпекаем при 180 градусах около30 минут. Готовность проверьте шпажкой.
Остывший пирог обсыпаем сахарной пудрой. Если у вас есть время, просто взбиваем густую сметану с парой ложек сахарной пудры. Режем пирог на 2 коржа, каждый мажем кремом, сверху и с боков также. Можно обсыпать крошками.Сметанный крем и абрикосовый крем просто прекрасно друг друга дополняют и у вас получается полноценный торт.
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