Из продуктов, которые всегда есть дома. Готовлю пышный пирог к приходу нежданных гостей

Пышный, мягкий и совершенно не сухой пирог, который больше похож на торт с джемом. Готовится все просто и быстро, как раз к приходу нежданных гостей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 3 шт;

сахар, 50 г;

масло растительное, 60 мл;

ванилин по вкусу;

молоко, 250 мл;

мука, 350 г;

разрыхлитель, 16 г;

джем или густое варенье.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с сахаром и ванилином по вкусу, растительным маслом.

Взбиваем массу до однородности при помощи венчика или миксера.

Вливаем молоко комнатной температуры и перебиваем массу.

Всыпаем частями просеянную муку и разрыхлитель. Тесто должно быть густым, гладким, однородным, без комков.

Форму для выпекания застилаем пергаментом и чуть смазываем маслом, выкладываем тесто. Форму встряхиваем, чтобы выпустить пузырьки воздуха и теста.

Сверху выкладываем тонким слоем любое любимое варенье. Мы часто делаем с абрикосовым, получается просто роскошно.

Выпекаем при 180 градусах около30 минут. Готовность проверьте шпажкой.