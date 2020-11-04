«Капуста, аж душа радуется»: готовлю всю осень, потрясающее лакомство

Пироги с капустой всегда пользуются любовью выпечки с начинкой. Вот и в моей семье все очень любят такое лакомство и мне приходится частенько их готовить. Мой рецепт простой, тесто делаем из минимума продуктов, но получается очень вкусно. Есть особый ингредиент, который и делает тесто мягким воздушным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 500 г;

мука, 200 г;

пиво светлое, 80 мл;

масло растительное, 80 мл;

лук, 1 шт;

яйца отварные, 3 шт;

соль.

Процесс приготовления

Капусту режем кубиком, но не крупным.

Лук также режем кубиком и обжариваем до полуготовности на растительном масле, потом добавляем капусту и тушим уже до готовности овощей.

Почти в самом конце тушения, добавляем яйца, порезанные мелким кубиком, солим и ставим остывать.

Совет: в капусту по вкусу еще можно добавить зелень, специи, морковь, сладкий перец.

Просеиваем муку и смешиваем его с солью, маслом растительным пивом. Вымешиваем однородное и гладкое тесто.

Укладываем тесто в пакет и отправляем на 15 минут в холодильник.

На листе пергамента раскатываем круглую и большую лепешку, в середину укладываем начинку и подбираем края, чтобы получился почти открытый пирог.

Смазываем подвернутые края теста взбитым яйцом.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем около 20 минут, но смотрите по своей духовке, все должно хорошо подрумяниться.

Пирог можно подавать в горячем и в холодном виде, он одинаково вкусен.