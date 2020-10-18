Салат из сырой свеклы: здоровое питание для гурманов

Салат из сырой свеклы очень полезный, вкусный. Готовить быстро и просто. Обязательно включите такой салатик в свой рацион питания.
Салат из сырой свеклы: ингредиенты
- 1 (одна) шт – моркови
- 1 (одна) шт – свеклы
- 1 (одна) ч. ложка – грецких орехов
- 300 (триста) гр – черной смородины
- 300 (триста) гр – красной смородины
- 30 (тридцать) гр – изюма
- 3 (три) шт – чернослива
- 500 (пятьсот) мл – сметаны
- Соль по вкусу
Салат из сырой свеклы: рецепт
- Свеклу очистите и натрите на мелкой терке. С морковью поступить также
- Грецкие орехи измельчите
- Изюм и чернослив нужно обдать кипятком
- Все ингредиенты перемешайте и заправьте сметаной!
Салат из сырой свеклы готов!
Этот салат получается намного полезнее, нежели с вареной свеклой. Ведь в сырых овощах сохраняются все витамины. Еще плюс смородина и изюм с черносливом. Прям настоящая находка для гурманов, и для тех, кто придерживается здорового и полноценного питания.
Свекла рекомендована людям с проблемами с ЖКТ. Заодно она очистит ваш организм от вредных веществ и шлаков. Особенно зимой этот салат придет кстати! На здоровье!
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