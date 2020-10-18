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Салат из сырой свеклы: здоровое питание для гурманов

Салат из сырой свеклы очень полезный, вкусный. Готовить быстро и просто. Обязательно включите такой салатик в свой рацион питания.

Салат из сырой свеклы: ингредиенты

Салат из сырой свеклы

  1. 1 (одна) шт – моркови
  2. 1 (одна) шт – свеклы
  3. 1 (одна) ч. ложка – грецких орехов
  4. 300 (триста) гр – черной смородины
  5. 300 (триста) гр – красной смородины
  6. 30 (тридцать) гр – изюма
  7. 3 (три) шт – чернослива
  8. 500 (пятьсот) мл – сметаны
  9. Соль по вкусу

Салат из сырой свеклы: рецепт

Салат из сырой свеклы

  • Свеклу очистите и натрите на мелкой терке. С морковью поступить также
  • Грецкие орехи измельчите
  • Изюм и чернослив нужно обдать кипятком
  • Все ингредиенты перемешайте и заправьте сметаной!

Салат из сырой свеклы готов!

Салат из сырой свеклы

Этот салат получается намного полезнее, нежели с вареной свеклой. Ведь в сырых овощах сохраняются все витамины. Еще плюс смородина и изюм с черносливом. Прям настоящая находка для гурманов, и для тех, кто придерживается здорового и полноценного питания.

Свекла рекомендована людям с проблемами с ЖКТ. Заодно она очистит ваш организм от вредных веществ и шлаков. Особенно зимой этот салат придет кстати! На здоровье!

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