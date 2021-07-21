Таких вкусных кабачков я еще не ела. Свежие рецепты – быстро и просто

Один из самых простых, но очень вкусных рецептов. Сейчас сезон овощей, поэтому можно пробовать готовить разные блюда из полезных продуктов, особенно с тех, которые растут на своих грядках.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 шт;

соль, паприка;

мука, 1 ст.л;

соевый соус, 1 ст.л;

чеснок укроп.

Процесс приготовления

Можно брать кабачки или цукини, лучше – молодые овощи, чтобы не пришлось срезать кожуру.

Режем крупной соломкой кабачки, солим и всыпаем паприку. Ее можно взять больше, чем чайная ложка.

Всыпаем муку и перемешиваем кусочки, чтобы все добавленные ингредиенты покрыли кабачки.

Обжариваем на растительном масле, периодически перемешивая до готовности.

Выкладываем на блюдо, добавляем тертый чеснок и поливаем соевым соусом, всыпаем рубленый укроп и другую зелень по вкусу.