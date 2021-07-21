Таких вкусных кабачков я еще не ела. Свежие рецепты – быстро и просто

Один из самых простых, но очень вкусных рецептов. Сейчас сезон овощей, поэтому можно пробовать готовить разные блюда из полезных продуктов, особенно с тех, которые растут на своих грядках.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 2 шт;
- соль, паприка;
- мука, 1 ст.л;
- соевый соус, 1 ст.л;
- чеснок укроп.
Процесс приготовления
Можно брать кабачки или цукини, лучше – молодые овощи, чтобы не пришлось срезать кожуру.
Режем крупной соломкой кабачки, солим и всыпаем паприку. Ее можно взять больше, чем чайная ложка.
Всыпаем муку и перемешиваем кусочки, чтобы все добавленные ингредиенты покрыли кабачки.
Обжариваем на растительном масле, периодически перемешивая до готовности.
Выкладываем на блюдо, добавляем тертый чеснок и поливаем соевым соусом, всыпаем рубленый укроп и другую зелень по вкусу.
Такой салат можно подавать теплым, он очень вкусный и ароматный или в холодном виде, в качестве закуски к мясным, запеченным на мангале или в духовку блюдам.
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