Пирог Картофджин: родных за уши не оттащишь

Пирог Картофджин – понравится вашим родным и друзьям! Придется вам его печь чаще. Но поверьте, никакого труда вам это не составит!

Пирог Картофджин: ингредиенты

200 (двести) мл – кефира 250 (двести пятьдесят) гр – муки Пол ч. ложки – соли 40 (сорок) гр – растительного масла 1 (одна) ч. ложка – сахара 1 (одна) ч. ложка – соды

Для начинки

200 (двести) гр – сыра 300 (триста) гр – картофеля

Пирог Картофджин: рецепт

В подоленной воде отварите картошку

Муку просеянную смешайте с содой

Кефир смешайте с солью, растительным маслом, сахаром и перемешайте

В получившуюся массу потихоньку всыпьте муку и месите тесто. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам. Заверните тесто в пакет и дайте отдохнуть

Картофель разомните в пюре и смешайте с тертым сыром. Посолите и поперчите начинку по вкусу

Тесто разомните в лепешку, прям руками, выложите начинку и защипите края по кругу

Отправьте пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на десять минут. Пирог не забудьте смазать взбитым желтком

Пирог Картофджин готов!

Представьте только, румяный пирог из которого тянется аппетитная сырная начинка. На здоровье!