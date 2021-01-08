Пирог Картофджин: родных за уши не оттащишь

Пирог Картофджин – понравится вашим родным и друзьям! Придется вам его печь чаще. Но поверьте, никакого труда вам это не составит!
Пирог Картофджин: ингредиенты
- 200 (двести) мл – кефира
- 250 (двести пятьдесят) гр – муки
- Пол ч. ложки – соли
- 40 (сорок) гр – растительного масла
- 1 (одна) ч. ложка – сахара
- 1 (одна) ч. ложка – соды
Для начинки
- 200 (двести) гр – сыра
- 300 (триста) гр – картофеля
Пирог Картофджин: рецепт
- В подоленной воде отварите картошку
- Муку просеянную смешайте с содой
- Кефир смешайте с солью, растительным маслом, сахаром и перемешайте
- В получившуюся массу потихоньку всыпьте муку и месите тесто. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам. Заверните тесто в пакет и дайте отдохнуть
- Картофель разомните в пюре и смешайте с тертым сыром. Посолите и поперчите начинку по вкусу
- Тесто разомните в лепешку, прям руками, выложите начинку и защипите края по кругу
- Отправьте пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на десять минут. Пирог не забудьте смазать взбитым желтком
Пирог Картофджин готов!
Представьте только, румяный пирог из которого тянется аппетитная сырная начинка. На здоровье!
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