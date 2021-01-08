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Пирог Картофджин: родных за уши не оттащишь

Пирог Картофджин – понравится вашим родным и друзьям! Придется вам его печь чаще. Но поверьте, никакого труда вам это не составит!

Пирог Картофджин: ингредиенты

Пирог Картофджин

  1. 200 (двести) мл – кефира
  2. 250 (двести пятьдесят) гр – муки
  3. Пол ч. ложки – соли
  4. 40 (сорок) гр – растительного масла
  5. 1 (одна) ч. ложка – сахара
  6. 1 (одна) ч. ложка – соды

Для начинки

  1. 200 (двести) гр – сыра
  2. 300 (триста) гр – картофеля

Пирог Картофджин: рецепт

Пирог Картофджин

  • В подоленной воде отварите картошку
  • Муку просеянную смешайте с содой
  • Кефир смешайте с солью, растительным маслом, сахаром и перемешайте
  • В получившуюся массу потихоньку всыпьте муку и месите тесто. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам. Заверните тесто в пакет и дайте отдохнуть
  • Картофель разомните в пюре и смешайте с тертым сыром. Посолите и поперчите начинку по вкусу
  • Тесто разомните в лепешку, прям руками, выложите начинку и защипите края по кругу
  • Отправьте пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на десять минут. Пирог не забудьте смазать взбитым желтком

Пирог Картофджин готов!

Пирог Картофджин

Представьте только, румяный пирог из которого тянется аппетитная сырная начинка. На здоровье!

 

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