Это лучшее, что я когда-либо ел. Рецепт мясного фарша: готовлю дома без духовки

Если вы любите интересные, но вместе с тем, простые блюда, этот рецепт для вас. Минимальный набор продуктов, легкий процесс готовки и впечатляющий результат из фарша и спагетти.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш говяжий или любой, 500 г;
- лук, чеснок по вкусу;
- помидор и сладкий перец по 1 шт;
- томатная паста 2 ст.л;
- вода, 250 мл;
- сыр, 100 г;
- спагетти;
- паприка, зелень, специи.
Процесс приготовления
Фарш заправляем солью и перцем, паприкой и ароматными травами, специями по вкусу. Хорошо вымешиваем.
Добавляем в фарш измельченный чеснок и лук, перемешиваем.
Делаем большие лепешки из фарша и внутрь ставим по небольшому пучку спагетти – не вареные.
Еще, лук мелко режем, чеснок также измельчаем, перец сладкий и томат режем кубиками.
В небольшом количестве растительного масла обжариваем фарш со спагетти, добавляем лук, сладкий перец и томат, перемешиваем и тушим.
Томатную пасту разводим водой и заливаем соусом блюдо на сковороде.
Тушим 20 минут по крышкой на небольшом огне.
Кусочек сыра трем на терке и посыпаем блюдо, закрываем сковороду крышкой и тушим 5 минут.
При подаче посыпаем зеленью.
Очень вкусное, простое и ароматное блюдо, в оригинальном овощном соусе. Получается мясная закуска и спагетти, полноценный ужин.
Свежие комментарии