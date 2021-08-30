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Это лучшее, что я когда-либо ел. Рецепт мясного фарша: готовлю дома без духовки

Если вы любите интересные, но вместе с тем, простые блюда, этот рецепт для вас. Минимальный набор продуктов, легкий процесс готовки и впечатляющий результат из фарша и спагетти. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

  • фарш говяжий или любой, 500 г; 
  • лук, чеснок по вкусу; 
  • помидор и сладкий перец по 1 шт; 
  • томатная паста 2 ст.л; 
  • вода, 250 мл; 
  • сыр, 100 г; 
  • спагетти; 
  • паприка, зелень, специи. 

Процесс приготовления 

Фарш заправляем солью и перцем, паприкой и ароматными травами, специями по вкусу. Хорошо вымешиваем. 

Добавляем в фарш измельченный чеснок и лук, перемешиваем. 

Делаем большие лепешки из фарша и внутрь ставим по небольшому пучку спагетти – не вареные. 

Еще, лук мелко режем, чеснок также измельчаем, перец сладкий и томат режем кубиками. 

В небольшом количестве растительного масла обжариваем фарш со спагетти, добавляем лук, сладкий перец и томат, перемешиваем и тушим. 

Это лучшее, что я когда-либо ел. Рецепт мясного фарша: готовлю дома без духовки

Томатную пасту разводим водой и заливаем соусом блюдо на сковороде. 

Тушим 20 минут по крышкой на небольшом огне. 

Кусочек сыра трем на терке и посыпаем блюдо, закрываем сковороду крышкой и тушим  5 минут. 

Это лучшее, что я когда-либо ел. Рецепт мясного фарша: готовлю дома без духовки

При подаче посыпаем зеленью. 

Это лучшее, что я когда-либо ел. Рецепт мясного фарша: готовлю дома без духовки

Очень вкусное, простое и ароматное блюдо, в оригинальном овощном соусе.

Получается мясная закуска и спагетти, полноценный ужин. 

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