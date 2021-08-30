Это лучшее, что я когда-либо ел. Рецепт мясного фарша: готовлю дома без духовки

Если вы любите интересные, но вместе с тем, простые блюда, этот рецепт для вас. Минимальный набор продуктов, легкий процесс готовки и впечатляющий результат из фарша и спагетти.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш говяжий или любой, 500 г;

лук, чеснок по вкусу;

помидор и сладкий перец по 1 шт;

томатная паста 2 ст.л;

вода, 250 мл;

сыр, 100 г;

спагетти;

паприка, зелень, специи.

Процесс приготовления

Фарш заправляем солью и перцем, паприкой и ароматными травами, специями по вкусу. Хорошо вымешиваем.

Добавляем в фарш измельченный чеснок и лук, перемешиваем.

Делаем большие лепешки из фарша и внутрь ставим по небольшому пучку спагетти – не вареные.

Еще, лук мелко режем, чеснок также измельчаем, перец сладкий и томат режем кубиками.

В небольшом количестве растительного масла обжариваем фарш со спагетти, добавляем лук, сладкий перец и томат, перемешиваем и тушим.

Томатную пасту разводим водой и заливаем соусом блюдо на сковороде.

Тушим 20 минут по крышкой на небольшом огне.

Кусочек сыра трем на терке и посыпаем блюдо, закрываем сковороду крышкой и тушим 5 минут.

При подаче посыпаем зеленью.

Очень вкусное, простое и ароматное блюдо, в оригинальном овощном соусе. Получается мясная закуска и спагетти, полноценный ужин.