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Пирог с курицей, грибами и картошкой: невероятный сытный и вкусный

Вот это пирог – действительно пирог! Такой, что кроме него больше ничего есть и не станешь.

Сытный, вкусный, я бы назвала его семейным. За таким пирогом грех не собраться всем родственникам и близким друзьям. Как по мне, так пирог с курицей, грибами и картошкой следует подавать к пустому бульону на первое. Или же к сладкому чаю после трапезы. А вообще, его удобно брать с собой на работу или учебу, если времени покушать нет. Или испеките такой сытный пирог, заверните в фольгу и бегом на природу – на пикник. На свежем воздухе он вам понравится ещё больше. А если серьезно, приготовление пирога действительно того стоит, давайте приступать!

Ингредиенты

Тесто:

  • Мука – 500 г
  • Сахар – 3 ч.л.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Дрожжи сухие быстродействующие – 7 г
  • Кефир – 400 мл
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Начинка:

  • Картофель – 250 г
  • Грибы – 500 г
  • Куриное филе – 300 г
  • Лук – 100 г
  • Соль – по вкусу
  • Гранулированный чеснок – по вкусу
  • Розмарин, базилик – по вкусу
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Дополнительно:

  • Яйцо – для смазывания
  • Кунжут – для посыпки

Как приготовить сытный пирог с курицей, грибами и картошкой

  1. Начнем с теста. В миску просеиваем муку, всыпаем дрожжи.
  2. В кефир (желательно комнатной температуры) добавляем соль и сахар.
    Перемешиваем.
  3. Соединяем мучную и жидкую части, ложкой начинаем замешивать тесто. Как только вся жидкость схватилась с мукой, переходим на замес руками, смочив их растительным маслом. Месим тесто не менее 7-10 минут. Со временем оно станет более эластичным, перестанет рваться.
  4. Смажьте руки снова маслом, если тесто всё ещё прилипает, и сформируйте из него шар. Переложите в чистую миску, присыпьте мукой, накройте полотенцем и оставьте на расстойку в теплом месте на час.
  5. Тем временем приступайте к приготовлению начинки. Возьмите для этого следующие ингредиенты.
  6. Шампиньоны промойте, если шкурка черная – очистите, нарежьте на четвертинки. Перекладываем грибы на сухую сковороду и тушим до выпаривания собственной жидкости, прикрыв крышкой (около 10 минут).
  7. Куриное филе также промываем и нарезаем на маленькие кубики. Тушим в собственном соку до его выпаривания (также около 10 минут).
  8. Картофель очищаем и режем мелким кубиком. Лук — аналогично. Обжариваем овощи вместе на растительном масле 10 минут, почти до полной готовности.
  9. Соединяем компоненты для начинки в одной миске. Солим по вкусу, всыпаем специи: чеснок, базилик, розмарин. Перемешиваем.
  10. Ну а наше тесто уже подошло! Обминаем его, переложив на стол, присыпанный мукой. Разделяем на 2 неравные части – для верхушки и донышка.
  11. Большую часть раскатываем в прямоугольник и выкладываем в форму, немного смазанную маслом (либо в круг – если форма, соответственно, круглая). Сверху кладём начинку, равномерно распределяя по тесту.
  12. Маленькую часть также раскатываем и выкладываем на начинку, защипывая края. Из остатков теста можно сделать украшения: цветочки и косички. Смазываем пирог взбитым яйцом, посыпаем кунжутом. Настаиваем перед выпечкой ещё минут 20-30. У меня пирог успел расстояться, пока я лепила украшения.
  13. Выпекаем пирог при температуре 180 градусов 30-40 минут, до румяности. Немного остужаем в форме, после чего аккуратно извлекаем на блюдо для подачи.

Пирог с курицей, грибами и картошкой: невероятный сытный и вкусный

Приятного аппетита!

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