Пирог с курицей, грибами и картошкой: невероятный сытный и вкусный

Вот это пирог – действительно пирог! Такой, что кроме него больше ничего есть и не станешь.

Сытный, вкусный, я бы назвала его семейным. За таким пирогом грех не собраться всем родственникам и близким друзьям. Как по мне, так пирог с курицей, грибами и картошкой следует подавать к пустому бульону на первое. Или же к сладкому чаю после трапезы. А вообще, его удобно брать с собой на работу или учебу, если времени покушать нет. Или испеките такой сытный пирог, заверните в фольгу и бегом на природу – на пикник. На свежем воздухе он вам понравится ещё больше. А если серьезно, приготовление пирога действительно того стоит, давайте приступать!

Ингредиенты

Тесто:

Мука – 500 г

Сахар – 3 ч.л.

Соль – 2 ч.л.

Дрожжи сухие быстродействующие – 7 г

Кефир – 400 мл

Масло растительное – 2 ст.л.

Начинка:

Картофель – 250 г

Грибы – 500 г

Куриное филе – 300 г

Лук – 100 г

Соль – по вкусу

Гранулированный чеснок – по вкусу

Розмарин, базилик – по вкусу

Масло растительное – 2 ст.л.

Дополнительно:

Яйцо – для смазывания

Кунжут – для посыпки

Как приготовить сытный пирог с курицей, грибами и картошкой

Начнем с теста. В миску просеиваем муку, всыпаем дрожжи. В кефир (желательно комнатной температуры) добавляем соль и сахар. Перемешиваем. Соединяем мучную и жидкую части, ложкой начинаем замешивать тесто. Как только вся жидкость схватилась с мукой, переходим на замес руками, смочив их растительным маслом. Месим тесто не менее 7-10 минут. Со временем оно станет более эластичным, перестанет рваться. Смажьте руки снова маслом, если тесто всё ещё прилипает, и сформируйте из него шар. Переложите в чистую миску, присыпьте мукой, накройте полотенцем и оставьте на расстойку в теплом месте на час. Тем временем приступайте к приготовлению начинки. Возьмите для этого следующие ингредиенты. Шампиньоны промойте, если шкурка черная – очистите, нарежьте на четвертинки. Перекладываем грибы на сухую сковороду и тушим до выпаривания собственной жидкости, прикрыв крышкой (около 10 минут). Куриное филе также промываем и нарезаем на маленькие кубики. Тушим в собственном соку до его выпаривания (также около 10 минут). Картофель очищаем и режем мелким кубиком. Лук — аналогично. Обжариваем овощи вместе на растительном масле 10 минут, почти до полной готовности. Соединяем компоненты для начинки в одной миске. Солим по вкусу, всыпаем специи: чеснок, базилик, розмарин. Перемешиваем. Ну а наше тесто уже подошло! Обминаем его, переложив на стол, присыпанный мукой. Разделяем на 2 неравные части – для верхушки и донышка. Большую часть раскатываем в прямоугольник и выкладываем в форму, немного смазанную маслом (либо в круг – если форма, соответственно, круглая). Сверху кладём начинку, равномерно распределяя по тесту. Маленькую часть также раскатываем и выкладываем на начинку, защипывая края. Из остатков теста можно сделать украшения: цветочки и косички. Смазываем пирог взбитым яйцом, посыпаем кунжутом. Настаиваем перед выпечкой ещё минут 20-30. У меня пирог успел расстояться, пока я лепила украшения. Выпекаем пирог при температуре 180 градусов 30-40 минут, до румяности. Немного остужаем в форме, после чего аккуратно извлекаем на блюдо для подачи.

Приятного аппетита!

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