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Соус томатный Огонёк. Универсальная приправа к мясным и овощным блюдам

Соус томатный Огонёк получается очень вкусным и сочетается со всеми овощными и мясными блюдами.

Соус томатный Огонёк: ингредиенты

Соус томатный Огонёк

  1. Помидоры без сока – 1 кг. (один килограмм)
  2. Хрен – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  3. Яблочный уксус – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  4. Красный острый перчик – 3 шт. (три штуки)
  5. Болгарский перец крупного размера – 4 шт. (четыре штуки)
  6. Чеснок – 120 г. (сто двадцать грамм)
  7. Соль – 1 ст. л. (одна столовая ложка)

Способ приготовления:

  • Разрежьте помидоры, удалите семена и выдавите лишний сок.
  • Перед чисткой на 2 часа залейте водой хрен. Почистите.
  • Почистите и помойте перец и чеснок.
  • Измельчите хрен, томаты, чеснок, острый и сладкий перец в комбайне.
  • Добавьте уксус, соль и перемешайте.
  • Соус оставьте на столе на 1 час.
  • Простерилизуйте банки и крышки.
  • Баночки наполните соусом и закрутите.

Соус томатный Огонёк — очень яркий вкус и невероятный аромат.

Соус томатный Огонёк. Универсальная приправа к мясным и овощным блюдам 2

Приятного аппетита!

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