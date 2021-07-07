Соус томатный Огонёк. Универсальная приправа к мясным и овощным блюдам

Соус томатный Огонёк получается очень вкусным и сочетается со всеми овощными и мясными блюдами.
Соус томатный Огонёк: ингредиенты
- Помидоры без сока – 1 кг. (один килограмм)
- Хрен – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Яблочный уксус – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Красный острый перчик – 3 шт. (три штуки)
- Болгарский перец крупного размера – 4 шт. (четыре штуки)
- Чеснок – 120 г. (сто двадцать грамм)
- Соль – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
Способ приготовления:
- Разрежьте помидоры, удалите семена и выдавите лишний сок.
- Перед чисткой на 2 часа залейте водой хрен. Почистите.
- Почистите и помойте перец и чеснок.
- Измельчите хрен, томаты, чеснок, острый и сладкий перец в комбайне.
- Добавьте уксус, соль и перемешайте.
- Соус оставьте на столе на 1 час.
- Простерилизуйте банки и крышки.
- Баночки наполните соусом и закрутите.
Соус томатный Огонёк — очень яркий вкус и невероятный аромат.
Приятного аппетита!
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