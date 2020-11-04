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Очень быстрый и Вкусный Салат из Помидоров — приготовь и поешь

Скоро наступает сезон помидор, и мы можем приготовить свежий и очень вкусный салат из помидоров. Этот салат очень полезен и красочен и подойдет как на каждый день, так и на праздники. В приготовлении очень легок и прост. На его готовку уходит не более десяти минут.

Вкусный салат из помидоров: нужно

  • шесть помидоров среднего размера

салат из помидоров

  • пятьдесят грамм сыра
  • маленькая головка красного лука
  • пучок петрушки
  • половина чайной ложки соли
  • две чайные ложки французской горчицы
  • половина чайной ложки черного молотого перца
  • три столовые ложки нерафинированного растительного масла

салат из помидоров без майонеза

Нужно подготовить овощи:

  • Помидоры помыть, вытереть полотенцем, разделить пополам, удалить плодоножку, а затем нарезать небольшими дольками.
  • Головку лука почистить, помыть, просушить и нарезать нетолстыми полукольцами.
  • Зелень помыть, просушить и нарезать.
  • Сыр натереть на крупной фракции терки или же порезать кубиками.
  • Дольки помидоров выложить на большое плоское блюдо, сверху уложить луковые колечки.

салат из помидоров

А теперь – заправка для салата из помидоров

  • Французскую горчицу выложить в глубокую пиалу.
  • Посолить, поперчить, налить растительное масло.
  • Все тщательно перемешать.

Ну и последний штрих:

  • Готовой заправкой равномерно полить помидоры с луком.

салат из помидоров

  • Посыпать сверху натертым или порезанным сыром и петрушкой.

Наш весенний вкусный салат из помидоров готов.

Такой салат можно есть на завтрак, обед и ужин, в будни и в праздники!

Подайте его к столу и наслаждайтесь яркими красками и вкусами!

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