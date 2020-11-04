Очень быстрый и Вкусный Салат из Помидоров — приготовь и поешь

Скоро наступает сезон помидор, и мы можем приготовить свежий и очень вкусный салат из помидоров. Этот салат очень полезен и красочен и подойдет как на каждый день, так и на праздники. В приготовлении очень легок и прост. На его готовку уходит не более десяти минут.

Вкусный салат из помидоров: нужно

шесть помидоров среднего размера

пятьдесят грамм сыра

маленькая головка красного лука

пучок петрушки

половина чайной ложки соли

две чайные ложки французской горчицы

половина чайной ложки черного молотого перца

три столовые ложки нерафинированного растительного масла

салат из помидоров без майонеза

Нужно подготовить овощи:

Помидоры помыть, вытереть полотенцем, разделить пополам, удалить плодоножку, а затем нарезать небольшими дольками.

Головку лука почистить, помыть, просушить и нарезать нетолстыми полукольцами.

Зелень помыть, просушить и нарезать.

Сыр натереть на крупной фракции терки или же порезать кубиками.

Дольки помидоров выложить на большое плоское блюдо, сверху уложить луковые колечки.

А теперь – заправка для салата из помидоров

Французскую горчицу выложить в глубокую пиалу.

Посолить, поперчить, налить растительное масло.

Все тщательно перемешать.

Ну и последний штрих:

Готовой заправкой равномерно полить помидоры с луком.

Посыпать сверху натертым или порезанным сыром и петрушкой.

Наш весенний вкусный салат из помидоров готов.

Такой салат можно есть на завтрак, обед и ужин, в будни и в праздники!

Подайте его к столу и наслаждайтесь яркими красками и вкусами!