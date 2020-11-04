Очень быстрый и Вкусный Салат из Помидоров — приготовь и поешь

Скоро наступает сезон помидор, и мы можем приготовить свежий и очень вкусный салат из помидоров. Этот салат очень полезен и красочен и подойдет как на каждый день, так и на праздники. В приготовлении очень легок и прост. На его готовку уходит не более десяти минут.
Вкусный салат из помидоров: нужно
- шесть помидоров среднего размера
- пятьдесят грамм сыра
- маленькая головка красного лука
- пучок петрушки
- половина чайной ложки соли
- две чайные ложки французской горчицы
- половина чайной ложки черного молотого перца
- три столовые ложки нерафинированного растительного масла
салат из помидоров без майонеза
Нужно подготовить овощи:
- Помидоры помыть, вытереть полотенцем, разделить пополам, удалить плодоножку, а затем нарезать небольшими дольками.
- Головку лука почистить, помыть, просушить и нарезать нетолстыми полукольцами.
- Зелень помыть, просушить и нарезать.
- Сыр натереть на крупной фракции терки или же порезать кубиками.
- Дольки помидоров выложить на большое плоское блюдо, сверху уложить луковые колечки.
А теперь – заправка для салата из помидоров
- Французскую горчицу выложить в глубокую пиалу.
- Посолить, поперчить, налить растительное масло.
- Все тщательно перемешать.
Ну и последний штрих:
- Готовой заправкой равномерно полить помидоры с луком.
- Посыпать сверху натертым или порезанным сыром и петрушкой.
Наш весенний вкусный салат из помидоров готов.
Такой салат можно есть на завтрак, обед и ужин, в будни и в праздники!
Подайте его к столу и наслаждайтесь яркими красками и вкусами!
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