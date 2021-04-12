Запечённый лаваш с начинкой. Отличная закуска на скорую руку для голодных домочадцев

Запечённый лаваш с начинкой — такие рулетики из лаваша станут настоящим спасением для приготовления вкусного и быстрого завтрака.
Запечённый лаваш с начинкой: ингредиенты
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Капуста — 600 г. (шестьсот грамм)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Лаваш — 1 шт. (одна штука)
- Яйцо — 3 шт. (три штуки)
- Сметана — 100 г. (сто грамм)
- Тмин — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец чили (молотый) — по вкусу
- Чёрный перец (молотый) — по вкусу
Способ приготовления:
- Подготовить все ингредиенты: лук очистить и измельчить, вымыть и мелко нарезать капусту, очистить и натереть на крупной терке морковь.
- В сковороде обжарить на подсолнечном масле до прозрачности лук, затем добавьте морковь. постоянно помешивая, добавить также капусту и обжарить до тех пор, пока капуста не станет мягкой.
- Затем добавить соль и специи по вкусу, всё тщательно перемешать и снять с огня.
- Тонкий лаваш нарезать в виде квадратов, распределить по поверхности начинку из капусты и аккуратно свернуть в рулет.
- Разрезать рулет на небольшие части, чтобы они были ниже бортиков формы, в которой будете запекать.
- На смазанную маслом форму сложить рулетики.
- В глубокой миске смешать яйца с солью, чёрным молотым перцем и сметаной, взбить до однородности, затем добавить молоко.
- Равномерно залить рулетики полученной жидкостью.
- Отправить рулетики в духовку на 35 минут и выпекать при температуре 180 градусов.
Запечённый лаваш с начинкой — вкусный и полезный завтрак.
Готовьте на здоровье!
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