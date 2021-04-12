Запечённый лаваш с начинкой. Отличная закуска на скорую руку для голодных домочадцев

Запечённый лаваш с начинкой — такие рулетики из лаваша станут настоящим спасением для приготовления вкусного и быстрого завтрака.

Запечённый лаваш с начинкой: ингредиенты

Морковь — 1 шт. (одна штука) Капуста — 600 г. (шестьсот грамм) Лук — 1 шт. (одна штука) Лаваш — 1 шт. (одна штука) Яйцо — 3 шт. (три штуки) Сметана — 100 г. (сто грамм) Тмин — по вкусу Соль — по вкусу Перец чили (молотый) — по вкусу Чёрный перец (молотый) — по вкусу

Способ приготовления:

Подготовить все ингредиенты: лук очистить и измельчить, вымыть и мелко нарезать капусту, очистить и натереть на крупной терке морковь.

В сковороде обжарить на подсолнечном масле до прозрачности лук, затем добавьте морковь. постоянно помешивая, добавить также капусту и обжарить до тех пор, пока капуста не станет мягкой.

Затем добавить соль и специи по вкусу, всё тщательно перемешать и снять с огня.

Тонкий лаваш нарезать в виде квадратов, распределить по поверхности начинку из капусты и аккуратно свернуть в рулет.

Разрезать рулет на небольшие части, чтобы они были ниже бортиков формы, в которой будете запекать.

На смазанную маслом форму сложить рулетики.

В глубокой миске смешать яйца с солью, чёрным молотым перцем и сметаной, взбить до однородности, затем добавить молоко.

Равномерно залить рулетики полученной жидкостью.

Отправить рулетики в духовку на 35 минут и выпекать при температуре 180 градусов.

Запечённый лаваш с начинкой — вкусный и полезный завтрак.

Готовьте на здоровье!