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Запечённый лаваш с начинкой. Отличная закуска на скорую руку для голодных домочадцев

Запечённый лаваш с начинкой — такие рулетики из лаваша станут настоящим спасением для приготовления вкусного и быстрого завтрака.

Запечённый лаваш с начинкой: ингредиенты

Запечённый лаваш с начинкой

  1. Морковь — 1 шт. (одна штука)
  2. Капуста — 600 г. (шестьсот грамм)
  3. Лук — 1 шт. (одна штука)
  4. Лаваш — 1 шт. (одна штука)
  5. Яйцо — 3 шт. (три штуки)
  6. Сметана — 100 г. (сто грамм)
  7. Тмин — по вкусу
  8. Соль — по вкусу
  9. Перец чили (молотый) — по вкусу
  10. Чёрный перец (молотый) — по вкусу

Способ приготовления:

  • Подготовить все ингредиенты: лук очистить и измельчить, вымыть и мелко нарезать капусту, очистить и натереть на крупной терке морковь.
  • В сковороде обжарить на подсолнечном масле до прозрачности лук, затем добавьте морковь. постоянно помешивая, добавить также капусту и обжарить до тех пор, пока капуста не станет мягкой.
  • Затем добавить соль и специи по вкусу, всё тщательно перемешать и снять с огня.
  • Тонкий лаваш нарезать в виде квадратов, распределить по поверхности начинку из капусты и аккуратно свернуть в рулет.
  • Разрезать рулет на небольшие части, чтобы они были ниже бортиков формы, в которой будете запекать.
  • На смазанную маслом форму сложить рулетики.
  • В глубокой миске смешать яйца с солью, чёрным молотым перцем и сметаной, взбить до однородности, затем добавить молоко.
  • Равномерно залить рулетики полученной жидкостью.
  • Отправить рулетики в духовку на 35 минут и выпекать при температуре 180 градусов.

Запечённый лаваш с начинкой — вкусный и полезный завтрак.

Запечённый лаваш с начинкой. Отличная закуска на скорую руку для голодных домочадцев 2

 

Готовьте на здоровье!

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