Ленивые вареники: потрясающий результат

Ленивые вареники! Хотите поэкспериментировать, тогда приготовьте по нашему рецепту жареные очень вкусные ленивые вареники. Получаются они внутри нежные, а сверху хрустящие. Их можно приготовить впрок и заморозить, а потом при надобности прожарить.

Ленивые вареники: ингредиенты

половина килограмма творога

два яйца

три столовые ложки сахарного песка

половина чайной ложки соли

три столовые ложки муки

Ленивые вареники: как готовить

Творог переложить в глубокую пиалу.

Туда же вбить яйца, добавить сахарный песок и соль.

Все перемешать и добавить муки.

Все перемешать деревянной ложечкой.

Стол обсыпать мукой и выложить творожное тесто на стол.

Хорошо размять тесто руками и скатать жгутик.

Этот жгутик из теста разрезать на кусочки.

Каждый кусочек слегка примять, придать форму и обвалять в муке.

Деревянную дощечку обсыпать мукой и разложить на ней кусочки из теста.

Дощечку с шайбочками из теста поставить в морозильную камеру минут на пятьдесят.

В сковороду влить растительное масло и подогреть его.

Отправить туда ленивые вареники и прожарить их с двух сторон до золотистого цвета.

Если вареники заморожены впрок, то нужно достать из морозилки, дать им оттаять минут десять, а после обжарить.

Готовые вареники выложить на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.

Вот и готовы наши вкусные ленивые вареники. Переложите их в глубокую тарелочку и подайте на стол. Можно к ним подать сметану или йогурт.

Ленивые вареники: готовы

Приятного аппетита!