Ленивые вареники: потрясающий результат

Ленивые вареники! Хотите поэкспериментировать, тогда приготовьте по нашему рецепту жареные очень вкусные ленивые вареники. Получаются они внутри нежные, а сверху хрустящие. Их можно приготовить впрок и заморозить, а потом при надобности прожарить.
Ленивые вареники: ингредиенты
- половина килограмма творога
- два яйца
- три столовые ложки сахарного песка
- половина чайной ложки соли
- три столовые ложки муки
Ленивые вареники: как готовить
- Творог переложить в глубокую пиалу.
- Туда же вбить яйца, добавить сахарный песок и соль.
- Все перемешать и добавить муки.
- Все перемешать деревянной ложечкой.
- Стол обсыпать мукой и выложить творожное тесто на стол.
- Хорошо размять тесто руками и скатать жгутик.
- Этот жгутик из теста разрезать на кусочки.
- Каждый кусочек слегка примять, придать форму и обвалять в муке.
- Деревянную дощечку обсыпать мукой и разложить на ней кусочки из теста.
- Дощечку с шайбочками из теста поставить в морозильную камеру минут на пятьдесят.
- В сковороду влить растительное масло и подогреть его.
- Отправить туда ленивые вареники и прожарить их с двух сторон до золотистого цвета.
- Если вареники заморожены впрок, то нужно достать из морозилки, дать им оттаять минут десять, а после обжарить.
- Готовые вареники выложить на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.
Вот и готовы наши вкусные ленивые вареники. Переложите их в глубокую тарелочку и подайте на стол. Можно к ним подать сметану или йогурт.
Ленивые вареники: готовы
Приятного аппетита!
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