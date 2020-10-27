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Ленивые вареники: потрясающий результат

Ленивые вареники! Хотите поэкспериментировать, тогда приготовьте по нашему рецепту жареные очень вкусные ленивые вареники. Получаются они внутри нежные, а сверху хрустящие. Их можно приготовить впрок и заморозить, а потом при надобности прожарить.

Ленивые вареники: ингредиенты

  • половина килограмма творога
  • два яйца
  • три столовые ложки сахарного песка
  • половина чайной ложки соли
  • три столовые ложки муки

Ленивые вареники: как готовить

  • Творог переложить в глубокую пиалу.
  • Туда же вбить яйца, добавить сахарный песок и соль.

Ленивые вареники

  • Все перемешать и добавить муки.
  • Все перемешать деревянной ложечкой.
  • Стол обсыпать мукой и выложить творожное тесто на стол.
  • Хорошо размять тесто руками и скатать жгутик.
  • Этот жгутик из теста разрезать на кусочки.
  • Каждый кусочек слегка примять, придать форму и обвалять в муке.
  • Деревянную дощечку обсыпать мукой и разложить на ней кусочки из теста.

Ленивые вареники: потрясающий результат

  • Дощечку с шайбочками из теста поставить в морозильную камеру минут на пятьдесят.
  • В сковороду влить растительное масло и подогреть его.
  • Отправить туда ленивые вареники и прожарить их с двух сторон до золотистого цвета.
  • Если вареники заморожены впрок, то нужно достать из морозилки, дать им оттаять минут десять, а после обжарить.

Ленивые вареники: потрясающий результат

  • Готовые вареники выложить на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.

Вот и готовы наши вкусные ленивые вареники. Переложите их в глубокую тарелочку и подайте на стол. Можно к ним подать сметану или йогурт.

Ленивые вареники: готовы

Приятного аппетита!

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