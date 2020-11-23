На деревенской свадьбе очень понравился салат с морковью: варить не надо, а готовить 5 минут (попробуете-не пожалеете)

Ищете рецепт по-настоящему вкусного салата, который можно приготовить буквально за 5 минут? Хотя… Почему буквально? Ровно за 5 минут!

Спешу поделиться с вами именно таким рецептом!

Точного названия салата я не знаю, но с уверенностью могу сказать, что это один из лучших салатов со свежей морковью, который я пробовала: яркий, сочный, простой по составу, а ещё и очень полезный!

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Впервые попробовала его на деревенской свадьбе и была удивлена оригинальным сочетанием продуктов. Попробуйте и вы: это действительно достойный вариант!

Приступае м к приготовлению.

Обращаю ваше внимание, что полный список необходимых продуктов вы найдёте в конце этой статьи.

На крупной тёрке натираем морковь. Морковь выбираем яркую и сочную.

Мелко нарезаем зелень. У меня сегодня петрушка, но можно использовать и укроп: получится не менее вкусно.

Далее перекладываем подготовленные ингредиенты в глубокую миску и добавляем … творог! Да-да, творог! В идеале домашний, зернистый.

Сразу уточню: вкус творога в готовом блюде раскрывается совершенно по-новому и становится очень необычным. Пробуя этот салат впервые, многие даже не сразу догадываются, какие ингредиенты входят в его состав.

Но, конечно же, это ещё не всё! Остаётся ещё парочка простых штрихов.

Приправляем салат свежемолотым чёрным перцем, добавляем соль и чеснок, пропущенный через пресс.

Добавляем растительное масло, перемешиваем и тут же подаём к столу.