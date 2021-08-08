Колечки из заварного теста в белой глазури. Лёгкий и вкусный десерт на каждый день

Колечки из заварного теста в белой глазури — безумно вкусное и нежное лакомство для настоящих сладкоежек.
Колечки из заварного теста в белой глазури: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 1 ст. (один стакан)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Вода — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Белки — 1-2 шт. (одна — две штуки)
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
- Соль — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)
Глазурь:
- Молоко — 4-5 ст. л (четыре — пять столовых ложек)
- Сахарная пудра — 0,5 ст. (пол стакана)
- Жидкий мёд — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Процесс приготовления:
- Влейте воду в кастрюлю, добавьте масло, соль и сахар, доведите до кипения, уменьшите огонь, добавьте муку и быстро перемешайте.
- Тесто оставьте на огне 1 минуту, чтобы оно заварилось.
- Затем снимите тесто с огня, остудите, введите по одному яйца и каждое хорошенько вымесите.
- В конце добавьте белок и ещё раз перемешайте. Переложите готовое тесто в кулинарный мешок.
- Пергаментную бумагу нарежьте на квадратики 7х7 см. и каждое смажьте растительным маслом.
- При помощи кулинарного мешка выдавите из теста кольца на бумагу.
- Разогрейте растительное масло, берите за край бумаги, аккуратно выложите кольца и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
- Готовые кольца разложите на салфетки, чтобы ушёл лишний жир.
- Остывшие кольца обмакните в глазурь, для приготовления которой смешайте все ингредиенты до полного растворения сахарной пудры.
Колечки из заварного теста в белой глазури — вкусный и лёгкий десерт.
Пеките на здоровье!
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