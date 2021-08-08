Скатерть-Самобранка

5 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    cпасибо автору за рецепт!Вкуснее беляшей и...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Не, ну если ногами заталкивать...)))Отличная заготовк...
  • ЭдиСон ХХХ
    22 кг. помидор в 6 70-ти граммовые банки? прикольно посмотреть на этот процесс :)Отличная заготовк...

Колечки из заварного теста в белой глазури. Лёгкий и вкусный десерт на каждый день

Колечки из заварного теста в белой глазури — безумно вкусное и нежное лакомство для настоящих сладкоежек.

Колечки из заварного теста в белой глазури: ингредиенты

Колечки из заварного теста в белой глазури. Лёгкий и вкусный десерт на каждый день 2

Тесто:

  1. Мука — 1 ст. (один стакан)
  2. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  3. Вода — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  4. Белки — 1-2 шт. (одна — две штуки)
  5. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
  7. Соль — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)

Глазурь:

  1. Молоко — 4-5 ст. л (четыре — пять столовых ложек)
  2. Сахарная пудра — 0,5 ст. (пол стакана)
  3. Жидкий мёд — 1 ст. л (одна столовая ложка)

Процесс приготовления:

  • Влейте воду в кастрюлю, добавьте масло, соль и сахар, доведите до кипения, уменьшите огонь, добавьте муку и быстро перемешайте.
  • Тесто оставьте на огне 1 минуту, чтобы оно заварилось.
  • Затем снимите тесто с огня, остудите, введите по одному яйца и каждое хорошенько вымесите.
  • В конце добавьте белок и ещё раз перемешайте. Переложите готовое тесто в кулинарный мешок.
  • Пергаментную бумагу нарежьте на квадратики 7х7 см. и каждое смажьте растительным маслом.
  • При помощи кулинарного мешка выдавите из теста кольца на бумагу.
  • Разогрейте растительное масло, берите за край бумаги, аккуратно выложите кольца  и обжарьте  с двух сторон до золотистого цвета.
  • Готовые кольца разложите на салфетки, чтобы ушёл лишний жир.
  • Остывшие кольца обмакните в глазурь, для приготовления которой смешайте все ингредиенты до полного растворения сахарной пудры.

Колечки из заварного теста в белой глазури — вкусный и лёгкий десерт.

Колечки из заварного теста в белой глазури

 

Пеките на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх