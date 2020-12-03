Разрыхлитель больше не покупаю, а выпечка получается гораздо вкуснее. Спасибо соседке за совет

Некоторым хозяйкам очень не нравится в выпечке вкус и запах разрыхлителя или соды. Часто его пытаются заглушить ванилью или корицей, но ведь некоторые и эти специи не любят.

Недавно мне подсказали, как сделать домашний разрыхлитель, который делает выпечку пышной, без посторонних ароматов и привкусов.

Конечно, для кисломолочных продуктов (кефир и сметана) я беру соду, она идеальный вариант и хорошо гасится кислым молоком, а вот для всего остального, теперь беру только домашний разрыхлитель.

Пропорции разрыхлителя (4:2:1):

лимонная кислота, 1 часть, 0.5 ст.л;

сода, 2 части, 1 ст.л;

крахмал или мука, 4 части (1 ст.л муки и 1 ст.л крахмала).

Вы можете взять или муку или крахмал или о то, и другое в равных частях. Но если использовать крахмал, то разрыхлитель будет долго храниться.

Лимонную кислоту измельчаем кофемолкой и потом смешиваем с остальными продуктами.

Пересыпаем смесь в чистую и сухую баночку, закрываем крышкой и храним там, где вы храните свои специи.

Из данного в рецепте количества продуктов, получается 50 г разрыхлителя.