Салат Аристократ. Красивое и праздничное блюдо из простых продуктов

Салат Аристократ очень понравится любителям салатов. Это красивое блюдо станет незаменимым украшением стола в Вашем доме.
Салат Аристократ: ингредиенты
- Баночка тунца в масле
- Картофель — 3 шт. (три штуки)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Крабовые палочки — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Сыр твёрдый — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Зелёное яблоко
- Зелёный лук
- Перец и соль — по вкусу
- Майонез — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Отварите яйца вкрутую, очистите и остудите.
- Отварите картофель в мундире в немного подсоленной воде, очистите и натрите на тёрке.
- Подготовленный картофель выложите первым слоем на блюдо и промажьте майонезом.
- Разомните вилкой тунец и выложите на картофель, сверху выложите измельчённый зелёный лук и промажьте майонезом.
- Отделите у отварных яиц желток от белков. Белок натрите на тёрке и выложите на луковый слой, промажьте майонезом.
- Натрите на тёрке крабовые палочки и выложите поверх белков, сверху промажьте майонезом.
- Очистите яблоко, натрите на тёрке, выложите поверх крабовых палочек. сверху выложите тёртый сыр и смажьте майонезом.
- Желтки разомните вилкой, выложите последним слоем на салат.
- Готовый салат оставьте в холодильнике на несколько часов.
Салат Аристократ готов к подаче на стол.
Приятного аппетита!
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