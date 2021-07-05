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Голубцы из куриного мяса. Получается целая гора из одной грудки

Голубцы из куриного мяса получаются оригинальными и очень вкусными.

Голубцы из куриного мяса: ингредиенты

Голубцы из куриного мяса

  1. Куриное филе — 400 гр. (четыреста грамм)
  2. Капуста — 400 гр. (четыреста грамм)
  3. Овсянка — 100гр. (сто грамм)
  4. Лук и морковь — по 1 шт. (одна штука)
  5. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  6. Вода — 100 мл. (сто миллилитров)
  7. Аджика, кетчуп или сметана — по 100 гр. (сто грамм)
  8. Зелень, соль, перец

Способ приготовления:

  • Сделайте из мяса фарш, заправьте солью, перцем, другими специями по вкусу.
  • Затем добавьте укроп и петрушку на ваш вкус.
  • Расправьте в кипятке листья капусты, на 2-3 минуты опустите в кипяток и выньте.
  • Измельчите листья блендером на крупные куски, чтобы они чувствовались, смешайте с тёртой морковью, нарезанным луком и овсяными хлопьями. Приправьте паприкой, солью, перцем, яйцом, специями по вкусу.
  • Оставьте на 20 минут, чтобы хлопья набухли.
  • Приготовьте заливку: смешайте кетчуп, сметану или аджику, воду и рубленую зелень.
  • Затем добавьте фарш и перемешайте до однородности.
  • Растительное масло разогрейте в сковороде, выкладывайте по ложке массы и обжаривайте с двух сторон.
  • Выложите в форму, залейте соусом, затем накройте фольгой и запекайте 25 минут при 200 градусах.
  • Посыпьте зеленью при подаче.

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Голубцы из куриного мяса. Получается целая гора из одной грудки 2

Приятного аппетита!

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