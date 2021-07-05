Голубцы из куриного мяса. Получается целая гора из одной грудки

Голубцы из куриного мяса получаются оригинальными и очень вкусными.
Голубцы из куриного мяса: ингредиенты
- Куриное филе — 400 гр. (четыреста грамм)
- Капуста — 400 гр. (четыреста грамм)
- Овсянка — 100гр. (сто грамм)
- Лук и морковь — по 1 шт. (одна штука)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Вода — 100 мл. (сто миллилитров)
- Аджика, кетчуп или сметана — по 100 гр. (сто грамм)
- Зелень, соль, перец
Способ приготовления:
- Сделайте из мяса фарш, заправьте солью, перцем, другими специями по вкусу.
- Затем добавьте укроп и петрушку на ваш вкус.
- Расправьте в кипятке листья капусты, на 2-3 минуты опустите в кипяток и выньте.
- Измельчите листья блендером на крупные куски, чтобы они чувствовались, смешайте с тёртой морковью, нарезанным луком и овсяными хлопьями. Приправьте паприкой, солью, перцем, яйцом, специями по вкусу.
- Оставьте на 20 минут, чтобы хлопья набухли.
- Приготовьте заливку: смешайте кетчуп, сметану или аджику, воду и рубленую зелень.
- Затем добавьте фарш и перемешайте до однородности.
- Растительное масло разогрейте в сковороде, выкладывайте по ложке массы и обжаривайте с двух сторон.
- Выложите в форму, залейте соусом, затем накройте фольгой и запекайте 25 минут при 200 градусах.
- Посыпьте зеленью при подаче.
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Приятного аппетита!
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