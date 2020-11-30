Холодец классический: вкусная мясная закуска всем придется по вкусу

Холодец классический – невероятно вкусная закуска. Это традиционное блюдо русской кухни.
Холодец классический: ингредиенты
- 1 (один) кг – свинины
- Полтора кг – свиной рульки
- 1 (одна) шт – моркови
- 1 (одна) шт – лука
- 2 (две) шт – лавровый лист
- 5 (два с половиной) л – воды
- 10 (десять) зубчиков – чеснока
- Соль и сухие специи по вкусу
- Перец горошком по вкусу
Холодец классический: рецепт
- Рульку и мясо промойте. И залейте холодной водой. Дайте им постоять пять часов
- Затем с вымоченного мяса слейте воду
- Лук и морковь почистите, и выложите в чашу мультиварки. Добавьте туда же соль, специи, перец горошком и лавровый лист
- Выложите к овощам и специям мясо и рульку
- Залейте холодной водой, чтобы она полностью все покрыла
- Варите на огне, или же в мультварке. Если в мультиварке то с режимом «тушение» 6 часов
- По окончании варки, мясо вытащите, переберите от костей. Бульон процедите
- Мясо разложите по посудам, где будет застывать холодец
- Залейте бульоном. В каждую посуду добавьте измельченный чеснок. Уберите холодец в холодильник на ночь
Холодец классический готов: Видео!
При желании добавьте и зелень веточками. И красивее получится! Холодец очень полезен! На здоровье.
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