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Холодец классический: вкусная мясная закуска всем придется по вкусу

Холодец классический – невероятно вкусная закуска. Это традиционное блюдо русской кухни.

Холодец классический: ингредиенты

Холодец классический

  1. 1 (один) кг – свинины
  2. Полтора кг – свиной рульки
  3. 1 (одна) шт – моркови
  4. 1 (одна) шт – лука
  5. 2 (две) шт – лавровый лист
  6. 5 (два с половиной) л – воды
  7. 10 (десять) зубчиков – чеснока
  8. Соль и сухие специи по вкусу
  9. Перец горошком по вкусу

Холодец классический: рецепт

Холодец классический

  • Рульку и мясо промойте. И залейте холодной водой. Дайте им постоять пять часов
  • Затем с вымоченного мяса слейте воду
  • Лук и морковь почистите, и выложите в чашу мультиварки. Добавьте туда же соль, специи, перец горошком и лавровый лист
  • Выложите к овощам и специям мясо и рульку
  • Залейте холодной водой, чтобы она полностью все покрыла
  • Варите на огне, или же в мультварке. Если в мультиварке то с режимом «тушение» 6 часов
  • По окончании варки, мясо вытащите, переберите от костей. Бульон процедите
  • Мясо разложите по посудам, где будет застывать холодец
  • Залейте бульоном. В каждую посуду добавьте измельченный чеснок. Уберите холодец в холодильник на ночь

Холодец классический готов: Видео!

При желании добавьте и зелень веточками. И красивее получится! Холодец очень полезен! На здоровье.

Холодец классический

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