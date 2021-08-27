Торт Генерал. Легкий и потрясающе вкусный десерт

Торт Генерал — очень лёгкий и потрясающе вкусный десерт, который не оставит равнодушными ваших гостей.
Торт Генерал: ингредиенты
- Мука – 2 ст. (два стакана)
- Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Сливочное масло – 300 г. (триста грамм)
- Сахар – 3 ст. (три стакана)
- Сметана – 1 ст. (один стакан)
- Молоко – 5 ст. л. (пять столовых ложки) (не обязательно)
- Варёная сгущёнка – 1 б. (одна банка)
- Мак – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Какао – 30 г. (тридцать грамм)
- Изюм – 1 ст. (один стакан)
- Орехи – 1 ст. (один стакан)
- Сода – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Для приготовления теста прогрейте предварительно духовку и из холодильника выньте сливочное масло.
- Яйца разбейте в глубокую миску, после взбейте миксером на самой высокой скорости.
- Как только из яиц получится пена, всыпьте туда сахар и всё снова хорошо взбейте. Теперь к полученной массе добавьте размягчённое сливочное масло, снова взбейте смесь.
- Как только оно станет однородном, добавьте соду и сметану, после насыпьте муку первого сорта.
- Перемешайте тесто специальными насадками в миксере или ложкой.
- Тесто разделите на три части, и добавьте в каждую разную начинку: мак, изюм, дробленые орехи. К маку так же добавьте какао.
- Выпекайте коржи:
- Формы смажьте маслом и посыпьте манкой. Коржи по отдельности выпекайте примерно 25 минут при температуре 200 градусов.
- Для крема сливочное масло взбейте до белого цвета.
- Добавьте к маслу банку варёной сгущёнки и продолжайте взбивать до образования однородной массы.
- Смажьте готовые коржи получившимся кремом. Когда все коржи смазаны, верх и бока торта смажьте кремом и разгладьте поверхность.
- Можете украсить готовый торт по своему усмотрению. Можете приготовить глазурь и залить ею весь торт или весь торт посыпать тёртым белым шоколадом.
Торт Генерал станет настоящим украшением стола.
Пеките на здоровье!
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