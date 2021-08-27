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Торт Генерал. Легкий и потрясающе вкусный десерт

Торт Генерал — очень лёгкий и потрясающе вкусный десерт, который не оставит равнодушными ваших гостей.

Торт Генерал: ингредиенты

Торт Генерал

  1. Мука – 2 ст. (два стакана)
  2. Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  3. Сливочное масло – 300 г. (триста грамм)
  4. Сахар – 3 ст. (три стакана)
  5. Сметана – 1 ст. (один стакан)
  6. Молоко – 5 ст. л. (пять столовых ложки) (не обязательно)
  7. Варёная сгущёнка – 1 б. (одна банка)
  8. Мак – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  9. Какао – 30 г. (тридцать грамм)
  10. Изюм – 1 ст. (один стакан)
  11. Орехи – 1 ст. (один стакан)
  12. Сода – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • Для приготовления теста прогрейте предварительно духовку и из холодильника выньте сливочное масло.
  • Яйца разбейте в глубокую миску, после взбейте миксером на самой высокой скорости.
  • Как только из яиц получится пена, всыпьте туда сахар и всё снова хорошо взбейте. Теперь к полученной массе добавьте размягчённое сливочное масло, снова взбейте смесь.
  • Как только оно станет однородном, добавьте соду и сметану, после насыпьте муку первого сорта.
  • Перемешайте тесто специальными насадками в миксере или ложкой.
  • Тесто разделите на три части, и добавьте в каждую разную начинку: мак, изюм, дробленые орехи. К маку так же добавьте какао.
  • Выпекайте коржи:
  • Формы смажьте маслом и посыпьте манкой.
    Коржи по отдельности выпекайте примерно 25 минут при температуре 200 градусов.
  • Для крема сливочное масло взбейте до белого цвета.
  • Добавьте к маслу банку варёной сгущёнки и продолжайте взбивать до образования однородной массы.
  • Смажьте готовые коржи получившимся кремом. Когда все коржи смазаны, верх и бока торта смажьте кремом и разгладьте поверхность.
  • Можете украсить готовый торт по своему усмотрению. Можете приготовить глазурь и залить ею весь торт или весь торт посыпать тёртым белым шоколадом.

Торт Генерал станет настоящим украшением стола.

Торт Генерал. Легкий и потрясающе вкусный десерт 4

Пеките на здоровье!

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