Замороженные яблоки на зиму: в приготовлении получаются как свежие

Замороженные яблоки на зиму. Получаются словно свежие. Заморозить яблоки проще простого. Они сохранят все витамины и полезные вещества.

Замороженные яблоки на зиму: ингредиенты

3 (три) ст. ложки – сахара 1 (один) кг – яблок

Замороженные яблоки на зиму: рецепт

Я для хранения беру пакеты с зип замком. И использую вакуум. Так лучше идет хранение

Для компота яблочки, нарежьте крупными дольками. Удалите сердцевину. Уложите яблоки в один слой и перестелите пленкой в несколько слоев. Отправьте в морозилку, положив в пакет

Так они не слипнуться

Если яблоки для выпечки, то нарежьте их на 4 части, удалите сердцевину. Эти яблоки посыпьте сахаром. Процедура та же. Отправьте в морозилку

Иногда я замораживаю яблоки нарезав их лишь пополам. Порой и целые. Смотрите какой вариант вам нужен

Замороженные яблоки на зиму готовы!

Отличный вариант заготовок! Очень удобно! Потом и вкусно, и, конечно же полезно! Приятной и теплой зимы вам!

Вообще, это очень хорошая идея замораживать фрукты, ягоды. Я купила маленькую морозильную камеру для этих полезных целей!