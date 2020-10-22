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Замороженные яблоки на зиму: в приготовлении получаются как свежие

Замороженные яблоки на зиму. Получаются словно свежие. Заморозить яблоки проще простого. Они сохранят все витамины и полезные вещества.

Замороженные яблоки на зиму: ингредиенты

Замороженные яблоки на зиму

  1. 3 (три) ст. ложки – сахара
  2. 1 (один) кг – яблок

Замороженные яблоки на зиму: рецепт

Замороженные яблоки на зиму

  • Я для хранения беру пакеты с зип замком. И использую вакуум. Так лучше идет хранение
  • Для компота яблочки, нарежьте крупными дольками. Удалите сердцевину. Уложите яблоки в один слой и перестелите пленкой в несколько слоев. Отправьте в морозилку, положив в пакет
  • Так они не слипнуться
  • Если яблоки для выпечки, то нарежьте их на 4 части, удалите сердцевину. Эти яблоки посыпьте сахаром. Процедура та же. Отправьте в морозилку
  • Иногда я замораживаю яблоки нарезав их лишь пополам. Порой и целые. Смотрите какой вариант вам нужен

Замороженные яблоки на зиму готовы!

Замороженные яблоки на зиму

Отличный вариант заготовок! Очень удобно! Потом и вкусно, и, конечно же полезно! Приятной и теплой зимы вам!

Вообще, это очень хорошая идея замораживать фрукты, ягоды. Я купила маленькую морозильную камеру для этих полезных целей!

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