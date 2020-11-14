Незаслужено забытый рецепт наших бабушек. Приготовила и все в восторге. Теперь любимый рецепт

Вкусный рецепт вареников с картофелем. В начинку вы можете добавлять по своему вкусу зелень, лук, жареные грибочки и т.д.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 800 г;

отвар картофельный, 250 мл;

сыр фета, 250 г;

сметана, ст.л;

мука, 500 г;

яйцо, 1 шт;

соль, куркума, масло сливочное.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель и со сливочным маслом превращаем в пюре.

Сыр берите любой, главное, чтобы был соленым.

Сыр трем на мелкой терке и смешиваем с картофельным пюре, сметаной.

Отвар от картофеля не выливаем, на нем делаем тесто для вареников.

Смешиваем муку с солью, куркумой (ее берите по желанию, она просто дает цвет вареникам).

Добавляем яйцо, перемешиваем.

Вливаем в муку отвар, вымешиваем.

Тесто домешиваем на столе – но мягкое, эластичное и податливое.

Укладываем тесто в пакет на 20 минут.

Теперь делаем вареники как обычно вы это делаете. Я сделала вареники большими, так интереснее.