Скатерть-Самобранка

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Незаслужено забытый рецепт наших бабушек. Приготовила и все в восторге. Теперь любимый рецепт

Вкусный рецепт вареников с картофелем. В начинку вы можете добавлять по своему вкусу зелень, лук, жареные грибочки и т.д.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 800 г;
  • отвар картофельный, 250 мл;
  • сыр фета, 250 г;
  • сметана,  ст.л;
  • мука, 500 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • соль, куркума, масло сливочное.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель и со сливочным маслом превращаем в пюре.

Сыр берите любой, главное, чтобы был соленым.

Сыр трем на мелкой терке и смешиваем с картофельным пюре, сметаной.

Отвар от картофеля не выливаем, на нем делаем тесто для вареников.

Смешиваем муку с солью, куркумой (ее берите по желанию, она просто дает цвет вареникам).

Добавляем яйцо, перемешиваем.

Вливаем в муку отвар, вымешиваем.

Тесто домешиваем на столе – но мягкое, эластичное и податливое.

Укладываем тесто в пакет на 20 минут.

Теперь делаем вареники как обычно вы это делаете. Я сделала вареники большими, так интереснее.

Незаслужено забытый рецепт наших бабушек. Приготовила и все в восторге. Теперь любимый рецепт

Отвариваем их в подсоленной воде, выкладываем на блюдо, смешиваем со сливочным маслом. Можно еще посыпать свежей рубленой зеленью.

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