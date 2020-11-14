Незаслужено забытый рецепт наших бабушек. Приготовила и все в восторге. Теперь любимый рецепт

Вкусный рецепт вареников с картофелем. В начинку вы можете добавлять по своему вкусу зелень, лук, жареные грибочки и т.д.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 800 г;
- отвар картофельный, 250 мл;
- сыр фета, 250 г;
- сметана, ст.л;
- мука, 500 г;
- яйцо, 1 шт;
- соль, куркума, масло сливочное.
Процесс приготовления
Отвариваем картофель и со сливочным маслом превращаем в пюре.
Сыр берите любой, главное, чтобы был соленым.
Сыр трем на мелкой терке и смешиваем с картофельным пюре, сметаной.
Отвар от картофеля не выливаем, на нем делаем тесто для вареников.
Смешиваем муку с солью, куркумой (ее берите по желанию, она просто дает цвет вареникам).
Добавляем яйцо, перемешиваем.
Вливаем в муку отвар, вымешиваем.
Тесто домешиваем на столе – но мягкое, эластичное и податливое.
Укладываем тесто в пакет на 20 минут.
Теперь делаем вареники как обычно вы это делаете. Я сделала вареники большими, так интереснее.
Отвариваем их в подсоленной воде, выкладываем на блюдо, смешиваем со сливочным маслом. Можно еще посыпать свежей рубленой зеленью.
Свежие комментарии