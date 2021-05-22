У вас есть половинка куриной грудки. Я никогда не перестану готовить эту еду

Простое блюдо, которое готовится за считанные минуты из небольшого набора продуктов. Его можно взять за основу, добавлять разные компоненты и получать каждый раз что-то новое и вкусное.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грудка куриная, половина;
- картофель, 3 шт;
- лук, 1 шт;
- яйцо, 1 шт;
- соль, перец;
- мука, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Мясо можно измельчить при помощи блендера, мясорубки или просто очень мелко порезать ножом.
Картофель трем на средней терке, чуть присаливаем и оставляем. Когда масса отдаст свой сок, сливаем его и массу отжимаем.
Лук также натираем и смешиваем с картофельной массой и фаршем.
Вымешиваем все, всыпаем муку, добавляем яйцо, соль, перец, специи по своему вкусу.
Совет: можно мелко порубить укроп и петрушку или использовать замороженные травы.
Вымешиваем массу до однородности.
Разогреваем растительное масло в сковороде и выкладываем массу по столовой ложке.
Обжариваем с каждой стороны по 10 – 15 минут.
При подаче посыпаем тертым сыром по вкусу или тертым чесноком.
Котлетки мягкие и ароматные, сочетаются с разными гарнирами и закусками, можно сделать острые домашние соусы или подавать с горчицей, аджикой.
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