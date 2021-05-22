У вас есть половинка куриной грудки. Я никогда не перестану готовить эту еду

Простое блюдо, которое готовится за считанные минуты из небольшого набора продуктов. Его можно взять за основу, добавлять разные компоненты и получать каждый раз что-то новое и вкусное.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

грудка куриная, половина;

картофель, 3 шт;

лук, 1 шт;

яйцо, 1 шт;

соль, перец;

мука, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Мясо можно измельчить при помощи блендера, мясорубки или просто очень мелко порезать ножом.

Картофель трем на средней терке, чуть присаливаем и оставляем. Когда масса отдаст свой сок, сливаем его и массу отжимаем.

Лук также натираем и смешиваем с картофельной массой и фаршем.

Вымешиваем все, всыпаем муку, добавляем яйцо, соль, перец, специи по своему вкусу.

Совет: можно мелко порубить укроп и петрушку или использовать замороженные травы.

Вымешиваем массу до однородности.

Разогреваем растительное масло в сковороде и выкладываем массу по столовой ложке.

Обжариваем с каждой стороны по 10 – 15 минут.

При подаче посыпаем тертым сыром по вкусу или тертым чесноком.