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У вас есть половинка куриной грудки. Я никогда не перестану готовить эту еду

Простое блюдо, которое готовится за считанные минуты из небольшого набора продуктов. Его можно взять за основу, добавлять разные компоненты и получать каждый раз что-то новое и вкусное.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • грудка куриная, половина;
  • картофель, 3 шт;
  • лук, 1 шт;
  • яйцо, 1 шт;
  • соль, перец;
  • мука, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Мясо можно измельчить при помощи блендера, мясорубки или просто очень мелко порезать ножом.

У вас есть половинка куриной грудки. Я никогда не перестану готовить эту еду

Картофель трем на средней терке, чуть присаливаем и оставляем. Когда масса отдаст свой сок, сливаем его и массу отжимаем.

Лук также натираем и смешиваем с картофельной массой и фаршем.

Вымешиваем все, всыпаем муку, добавляем яйцо, соль, перец, специи по своему вкусу.

У вас есть половинка куриной грудки. Я никогда не перестану готовить эту еду

Совет: можно мелко порубить укроп и петрушку или использовать замороженные травы.

Вымешиваем массу до однородности.

Разогреваем растительное масло в сковороде и выкладываем массу по столовой ложке.

Обжариваем с каждой стороны по 10 – 15 минут.

При подаче посыпаем тертым сыром по вкусу или тертым чесноком.

У вас есть половинка куриной грудки. Я никогда не перестану готовить эту еду

Котлетки мягкие и ароматные, сочетаются с разными гарнирами и закусками, можно сделать острые домашние соусы или подавать с горчицей, аджикой.

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