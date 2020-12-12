Скатерть-Самобранка

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Канапе с креветками: эффектная праздничная закуска с креветками

Канапе с креветками – очень вкусная и красиво оформленная закуска. Канапе украсит любой стол! Я предлагаю вариант с креветками. Классика!

Канапе с креветками: ингредиенты

Канапе с креветками

  1. 500 (пятьсот) гр – креветок

Вариант 1

  1. 100 (сто) гр – соуса, пасты
  2. 1 (одна) шт – огурца
  3. Зелень по вкусу

Вариант 2

  1. 100 (сто) гр – сливочного сыра
  2. 50 (пятьдесят) гр – печенья крекер
  3. 10 (десять) гр – укропа

Вариант 3

  1. 100 (сто) гр – сливочного сыра
  2. 10 (десять) шт – помидорок черри
  3. 100 (сто) гр – белого хлеба

Канапе с креветками: рецепт

Канапе с креветками

  • На пару минут креветки опустите в кипящую воду. Очистите от панциря, внутренностей и хвоста
  • Итак. Первый вариант. Я беру готовый соус с огурцами и зеленью. Обираем канапе. Хлеб, соус, огурец, соус, креветки
  • Вариант второй. Крекер намажьте сливочным сыром, посыпьте измельченной зеленью и выложите креветку
  • Вариант третий. Нам нужны шпажки для канапе. Помидоры нарежьте пополам. На хлеб намажьте сливочный сыр, положите половину помидора, снова сыр, половина помидора. Закрепите шпажкой, сверху украсьте креветкой

Канапе с креветками готовы!

Канапе с креветками

Вот, пожалуйста, сразу несколько вариаций. Можно приготовить все сразу. Очень красиво и богато смотрится. Ваши гости это угощение запомнят надолго.

На здоровье.

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