Канапе с креветками: эффектная праздничная закуска с креветками

Канапе с креветками – очень вкусная и красиво оформленная закуска. Канапе украсит любой стол! Я предлагаю вариант с креветками. Классика!
Канапе с креветками: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр – креветок
Вариант 1
- 100 (сто) гр – соуса, пасты
- 1 (одна) шт – огурца
- Зелень по вкусу
Вариант 2
- 100 (сто) гр – сливочного сыра
- 50 (пятьдесят) гр – печенья крекер
- 10 (десять) гр – укропа
Вариант 3
- 100 (сто) гр – сливочного сыра
- 10 (десять) шт – помидорок черри
- 100 (сто) гр – белого хлеба
Канапе с креветками: рецепт
- На пару минут креветки опустите в кипящую воду. Очистите от панциря, внутренностей и хвоста
- Итак. Первый вариант. Я беру готовый соус с огурцами и зеленью. Обираем канапе. Хлеб, соус, огурец, соус, креветки
- Вариант второй. Крекер намажьте сливочным сыром, посыпьте измельченной зеленью и выложите креветку
- Вариант третий. Нам нужны шпажки для канапе. Помидоры нарежьте пополам. На хлеб намажьте сливочный сыр, положите половину помидора, снова сыр, половина помидора. Закрепите шпажкой, сверху украсьте креветкой
Канапе с креветками готовы!
Вот, пожалуйста, сразу несколько вариаций. Можно приготовить все сразу. Очень красиво и богато смотрится. Ваши гости это угощение запомнят надолго.На здоровье.
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