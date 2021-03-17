Французский пирог с яблоками на кефире. Теста мало, а начинки много

Французский пирог с яблоками на кефире получается изумительным! Таким нежным и вкусным. Я даже отметила, что такой пирог намного вкуснее шарлотки!

Французский пирог с яблоками на кефире: ингредиенты

140 (сто сорок) гр — муки 150 (сто пятьдесят) мл — кефира 2 (две) шт — яиц 80 (восемьдесят) гр — сахара щепотка соли 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя 30 (тридцать) гр — сливочного масла 1 (один) кг — яблок сок лимона по вкусу цедра лимона по вкусу ванильный сахар по вкусу

Рецепт приготовления: