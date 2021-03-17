Французский пирог с яблоками на кефире. Теста мало, а начинки много

Французский пирог с яблоками на кефире получается изумительным! Таким нежным и вкусным. Я даже отметила, что такой пирог намного вкуснее шарлотки!
Французский пирог с яблоками на кефире: ингредиенты
- 140 (сто сорок) гр — муки
- 150 (сто пятьдесят) мл — кефира
- 2 (две) шт — яиц
- 80 (восемьдесят) гр — сахара
- щепотка соли
- 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
- 30 (тридцать) гр — сливочного масла
- 1 (один) кг — яблок
- сок лимона по вкусу
- цедра лимона по вкусу
- ванильный сахар по вкусу
Рецепт приготовления:
- Яйца смешайте с сахаром и взбейте до пышной массы
- Растопите сливочное масло и охладите
- Добавьте ванилин по вкусу
- Влейте кефир и растопленное сливочное масло, перемешайте, добавьте цедру
- Муку просейте и смешайте с разрыхлителем, соедините с жидкой основой и миксером перемешайте до полной однородной массы
- Яблоки нарежьте на тонкие дольки. Для облегчения процесса, можно натереть на крупной терке. Сбрызните лимонным соком и частями введите в тесто, перемешайте
- Форму застелите пергаментом, который нужно смазать сливочным маслом и немного присыпать мукой или манкой
- Выложите тесто, разравняйте и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около часа
- Остудите пирог в форме 30 минут и потом выньте остывать
- По желанию, французский пирог с яблоками на кефире присыпьте сахарной пудрой. На здоровье.
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