Скатерть-Самобранка

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Французский пирог с яблоками на кефире. Теста мало, а начинки много

Французский пирог с яблоками на кефире получается изумительным! Таким нежным и вкусным. Я даже отметила, что такой пирог намного вкуснее шарлотки!

Французский пирог с яблоками на кефире

Французский пирог с яблоками на кефире: ингредиенты

  1. 140 (сто сорок) гр — муки
  2. 150 (сто пятьдесят) мл — кефира
  3. 2 (две) шт — яиц
  4. 80 (восемьдесят) гр — сахара
  5. щепотка соли
  6. 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
  7. 30 (тридцать) гр — сливочного масла
  8. 1 (один) кг — яблок
  9. сок лимона по вкусу
  10. цедра лимона по вкусу
  11. ванильный сахар по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Яйца смешайте с сахаром и взбейте до пышной массы
  • Растопите сливочное масло и охладите
  • Добавьте ванилин по вкусу
  • Влейте кефир и растопленное сливочное масло, перемешайте, добавьте цедру
  • Муку просейте и смешайте с разрыхлителем, соедините с жидкой основой и миксером перемешайте до полной однородной массы
  • Яблоки нарежьте на тонкие дольки. Для облегчения процесса, можно натереть на крупной терке. Сбрызните лимонным соком и частями введите в тесто, перемешайте
  • Форму застелите пергаментом, который нужно смазать сливочным маслом и немного присыпать мукой или манкой
  • Выложите тесто, разравняйте и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около часа
  • Остудите пирог в форме 30 минут и потом выньте остывать
  • По желанию, французский пирог с яблоками на кефире присыпьте сахарной пудрой.
    На здоровье.

 

 

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