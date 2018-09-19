Скатерть-Самобранка

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Ваши дети сами приготовят такие мини-пиццы

Эти быстрые и вкусные бутерброды-пиццы приготовит даже ребенок. Они идеально подойдут к завтраку или станут отличным дополнением к обеду или ужину. Бутерброды получаются очень вкусные и невероятно аппетитные. В качестве начинки можно использовать совершенно разные продукты, которые есть в вашем холодильнике.

Необходимые продукты

  • белый хлеб
  • томатный соус
  • помидоры
  • сыр «Моцарелла»
  • оливки

Начинаем приготовление

  1. Хлеб нарезаем ломтиками и кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Слегка подсушиваем его в духовке.
  2. Затем смазываем его подготовленным томатным соусом.
  3. Помидоры нарезаем кружочками и выкладываем на бутерброд. Сверху выкладываем сыр «Моцареллу» и нарезанные оливки. Ставим бутерброды обратно в духовку и запекаем до тех пор, пока не расплавится сыр. А потом перекладываем на тарелку и подаем к столу.

Ваши дети сами приготовят такие мини-пиццыПриятного аппетита!

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