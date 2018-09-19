Ваши дети сами приготовят такие мини-пиццы

Эти быстрые и вкусные бутерброды-пиццы приготовит даже ребенок. Они идеально подойдут к завтраку или станут отличным дополнением к обеду или ужину. Бутерброды получаются очень вкусные и невероятно аппетитные. В качестве начинки можно использовать совершенно разные продукты, которые есть в вашем холодильнике.
Необходимые продукты
- белый хлеб
- томатный соус
- помидоры
- сыр «Моцарелла»
- оливки
Начинаем приготовление
- Хлеб нарезаем ломтиками и кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Слегка подсушиваем его в духовке.
- Затем смазываем его подготовленным томатным соусом.
- Помидоры нарезаем кружочками и выкладываем на бутерброд. Сверху выкладываем сыр «Моцареллу» и нарезанные оливки. Ставим бутерброды обратно в духовку и запекаем до тех пор, пока не расплавится сыр. А потом перекладываем на тарелку и подаем к столу.
Приятного аппетита!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии