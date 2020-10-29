Белковый крем для торта: по рецепту французских кондитерских фабрик

Белковый крем для украшения торта! Очень нежный и пышный. Им можно красиво украсить любой тортик, нарисовав на нём оригинальные узоры. А добавив пищевых красителей, можно также прибавить тортику яркости. Рецепт вовсе несложный. Правда займёт немного времени, но оно того стоит.

Белковый крем для торта: продукты

Три яичных белка

Гранёный стакан сахарного песка

Сто миллилитров воды

Соль на краешке ножа

Белковый крем для торта: готовка

Для получения поистине хорошего крема нужно взять свежие яйца, хорошо промыть скорлупу, затем разбить яйца и отделить желтки от белков.

Заранее тщательно просушить миску для приготовления крема. Поместить в неё белки. Добавить щепоточку соли, чтобы белки хорошо взбивались. Взбить белки. В начале белки нужно взбивать медленно и постепенно ускорять. Перестать взбивать можно только тогда, когда белковая масса не будет вытекать при повороте тарелки. После чего белки остудить.

Взять эмалированную кастрюлю, залить в неё воду. Всыпать сахарный песок, перемешать и довести до кипения.

Готовый сироп будет карамельной окраски. Капнуть немножечко сиропа в холодную воду. Если капелька приобретёт круглую форму, сироп действительно готов.

Если сироп немножко передержался, не беда. Всё, что нужно сделать — это убрать сироп с огня, влить немного холодной воды, интенсивно перемешать. Затем вскипятить сироп, и ошибка будет исправлена.

Сироп тоненькой струёй влить во взбитые белки и продолжать взбивать, пока сироп не остынет.

Белковый крем для торта: готов

Получается лёгкий, нежный, воздушный крем. Нужно только дать ему отдохнуть минут тридцать — тридцать пять.

А теперь украшайте свои кондитерские изделия замечательным кремом, который, к тому же, принимает желаемую форму.

Белковый крем для торта: видео