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Делюсь рецептом баклажанов: по вкусу как грибы. Просто и вкусно

Баклажаны относятся к овощам с нейтральным вкусом, поэтому из них можно делать разные блюда, которые будут напоминать другие продукты. К примеру – грибные. Мой рецепт поможет вам сделать очень вкусное блюдо. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

баклажаны, 1 шт; 

яйцо, 1 шт; 

лук, 1 шт; 

чеснок, 1 зубчик; 

сметана, 2 ст.л; 

соль, перец, ароматные травы. 

Процесс приготовления 

Баклажаны режем кубиками и смешиваем с яйцом. 

Отправляем массу в холодильник на 1.5 часа. 

Лук режем кубиками, чеснок измельчаем любым удобным способом. 

Лук обжариваем на растительном масле, за пару минут до окончания, всыпаем чеснок, перемешиваем. 

Баклажаны смешиваем с луком и чесноком, обжариваем до румяности. 

В массу добавляем сметану, можно майонез, перемешиваем. 

Делюсь рецептом баклажанов: по вкусу как грибы. Просто и вкусно

В блюдо модно еще добавить много зелени – укроп и петрушка прекрасно подходят в такие баклажаны. 

Блюдо вкусное в горячем и в холодном виде, получается прекрасная закуска. 

По вкусу можно еще всыпать грибную приправу, тогда получается совсем грибное блюдо. 

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