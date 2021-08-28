Делюсь рецептом баклажанов: по вкусу как грибы. Просто и вкусно

Баклажаны относятся к овощам с нейтральным вкусом, поэтому из них можно делать разные блюда, которые будут напоминать другие продукты. К примеру – грибные. Мой рецепт поможет вам сделать очень вкусное блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

баклажаны, 1 шт;

яйцо, 1 шт;

лук, 1 шт;

чеснок, 1 зубчик;

сметана, 2 ст.л;

соль, перец, ароматные травы.

Процесс приготовления

Баклажаны режем кубиками и смешиваем с яйцом.

Отправляем массу в холодильник на 1.5 часа.

Лук режем кубиками, чеснок измельчаем любым удобным способом.

Лук обжариваем на растительном масле, за пару минут до окончания, всыпаем чеснок, перемешиваем.

Баклажаны смешиваем с луком и чесноком, обжариваем до румяности.

В массу добавляем сметану, можно майонез, перемешиваем.

В блюдо модно еще добавить много зелени – укроп и петрушка прекрасно подходят в такие баклажаны.

Блюдо вкусное в горячем и в холодном виде, получается прекрасная закуска.

По вкусу можно еще всыпать грибную приправу, тогда получается совсем грибное блюдо.