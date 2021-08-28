Делюсь рецептом баклажанов: по вкусу как грибы. Просто и вкусно

Баклажаны относятся к овощам с нейтральным вкусом, поэтому из них можно делать разные блюда, которые будут напоминать другие продукты. К примеру – грибные. Мой рецепт поможет вам сделать очень вкусное блюдо.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
баклажаны, 1 шт;
яйцо, 1 шт;
лук, 1 шт;
чеснок, 1 зубчик;
сметана, 2 ст.л;
соль, перец, ароматные травы.
Процесс приготовления
Баклажаны режем кубиками и смешиваем с яйцом.
Отправляем массу в холодильник на 1.5 часа.
Лук режем кубиками, чеснок измельчаем любым удобным способом.
Лук обжариваем на растительном масле, за пару минут до окончания, всыпаем чеснок, перемешиваем.
Баклажаны смешиваем с луком и чесноком, обжариваем до румяности.
В массу добавляем сметану, можно майонез, перемешиваем.
В блюдо модно еще добавить много зелени – укроп и петрушка прекрасно подходят в такие баклажаны.
Блюдо вкусное в горячем и в холодном виде, получается прекрасная закуска.
По вкусу можно еще всыпать грибную приправу, тогда получается совсем грибное блюдо.
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