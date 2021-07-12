Век живи, век учись! Покупаю манку и готовлю к чаю вкусные оладушки: манка всегда выручает

Вкусные оладушки можно делать не только на кефире и с мукой, но и использовать для этих целей еще и манную крупу. Тогда блюдо получается очень нежным и не резиновым, как иногда бывает с простыми блинчиками из муки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 250 мл;

яйца, 2 шт;

манная крупа, 2 стакана;

сахар, 3 ст.л;

соль и сода по 0.5 ч.л;

масло растительное.

Процесс приготовления

Кефир желательно брать комнатной или даже теплее, температуры, тогда реакция соды будет более эффективной и блинчики получаются пышными.

Яйца смешиваем с сахаром и солью.

Вливаем кефир и вымешиваем массу до однородности.

Всыпаем манную крупу и перемешиваем до полной однородности.

Накрываем пленкой и оставляем на 40 минут.

Всыпаем соду и перемешиваем массу очень тщательно.

Совет: если масса получается жидкой, можно добавить еще немного манной крупы.

Обжариваем блинчики на растительном масле с двух сторон до румяности.

Подаю такие пышные и ароматные оладушки с медом, сметаной или густыми сливками, любым вареньем. Вкусно получается с шоколадом.