Век живи, век учись! Покупаю манку и готовлю к чаю вкусные оладушки: манка всегда выручает

Вкусные оладушки можно делать не только на кефире и с мукой, но и использовать для этих целей еще и манную крупу. Тогда блюдо получается очень нежным и не резиновым, как иногда бывает с простыми блинчиками из муки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 250 мл;
- яйца, 2 шт;
- манная крупа, 2 стакана;
- сахар, 3 ст.л;
- соль и сода по 0.5 ч.л;
- масло растительное.
Процесс приготовления
Кефир желательно брать комнатной или даже теплее, температуры, тогда реакция соды будет более эффективной и блинчики получаются пышными.
Яйца смешиваем с сахаром и солью.
Вливаем кефир и вымешиваем массу до однородности.
Всыпаем манную крупу и перемешиваем до полной однородности.
Накрываем пленкой и оставляем на 40 минут.
Всыпаем соду и перемешиваем массу очень тщательно.
Совет: если масса получается жидкой, можно добавить еще немного манной крупы.
Обжариваем блинчики на растительном масле с двух сторон до румяности.
Подаю такие пышные и ароматные оладушки с медом, сметаной или густыми сливками, любым вареньем. Вкусно получается с шоколадом.
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