Уж очень он вкусный! Попробовала новый салат и сразу занесла в любимые рецепты

Даже из самых обычных продуктов можно сделать очень вкусное и необычное блюдо. Вот и этот салат из куриных сердечек с луком, огурчиком и яйцами, получается очень праздничным, со свежим ароматом весны.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сердечки куриные, около 600 г;
- яйца, 3 шт;
- огурец свежий, 1 шт;
- лук, 1 шт.
Для приготовления маринада для лука необходимо:
- вода, 2 ст.л;
- уксус 9 %, 2 ст.л;
- сахар, 1 ч.л;
- соль, 0.5 ч.л.
Для домашнего майонеза возьмите:
- яйцо, 1 шт;
- масло растительное, 150 мл;
- горчица 0.5 ч.л;
- лимонный сок, 1 ст.л;
- сахар, треть ч.л;
- соль, 0.5 ч.л.
Процесс приготовления
Сердечки промываем и варим с солью, лавровым листом и специями до готовности. Это займет около 40 минут.
Совет: можно сварить гораздо быстрее, за 20 минут если у вас есть скороварка.
Остужаем и режем соломкой.
Огурец режем соломкой.
Лук режем тонкими четверть кольцами и маринуем, смешав все продукты для маринада.
Яйца варим и трем на крупной терке.
Смешиваем все продукты и заправляем домашним майонезом.
Если вы будете готовить домашний майонез, то все продукты должны быть комнатной температуры. Все смешиваем и перебиваем погружным блендером.
В такой свежий салат будет не лишним еще порезать свежую зелень.
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