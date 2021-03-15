Уж очень он вкусный! Попробовала новый салат и сразу занесла в любимые рецепты

Даже из самых обычных продуктов можно сделать очень вкусное и необычное блюдо. Вот и этот салат из куриных сердечек с луком, огурчиком и яйцами, получается очень праздничным, со свежим ароматом весны.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сердечки куриные, около 600 г;

яйца, 3 шт;

огурец свежий, 1 шт;

лук, 1 шт.

Для приготовления маринада для лука необходимо:

вода, 2 ст.л;

уксус 9 %, 2 ст.л;

сахар, 1 ч.л;

соль, 0.5 ч.л.

Для домашнего майонеза возьмите:

яйцо, 1 шт;

масло растительное, 150 мл;

горчица 0.5 ч.л;

лимонный сок, 1 ст.л;

сахар, треть ч.л;

соль, 0.5 ч.л.

Процесс приготовления

Сердечки промываем и варим с солью, лавровым листом и специями до готовности. Это займет около 40 минут.

Совет: можно сварить гораздо быстрее, за 20 минут если у вас есть скороварка.

Остужаем и режем соломкой.

Огурец режем соломкой.

Лук режем тонкими четверть кольцами и маринуем, смешав все продукты для маринада.

Яйца варим и трем на крупной терке.

Смешиваем все продукты и заправляем домашним майонезом.

Если вы будете готовить домашний майонез, то все продукты должны быть комнатной температуры. Все смешиваем и перебиваем погружным блендером.

В такой свежий салат будет не лишним еще порезать свежую зелень.