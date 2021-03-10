Быстрое тесто на кефире. Лучший рецепт теста, который вас точно не подведёт

Быстрое тесто на кефире — такая нужная вещь! Так удобно, что есть такие рецепты, когда нужно быстро и вкусно накормить семью! От пирожков, думаю, никто и никогда не откажется!
Быстрое тесто на кефире: ингредиенты
- 1 (один) стакан — кефира. Предпочтительнее 1 % берите
- 3 (три) стакана — муки
- половина стакана — растительного масла
- 1 (один) пакетик — сухих дрожжей
- 1 (одна) ст. ложка — сахара
- 1 (одна) ч. ложка — соли
Рецепт приготовления:
- Слегка разогрейте один стакан кефира
- Добавьте в него полстакана растительного масла
- Параллельно смешайте муку, сухие дрожжи, сахар и соль
- Жидкие ингредиенты постепенно добавляйте в сухие, размешивая венчиком
- Накройте посуду полотенцем, и оставьте на 20 минут в теплом месте
- Интенсивно начните месить тесто. Оно должно получиться эластичным и нелипким
- Как только вы добьетесь нужной консистенции, оставьте на сорок пять минут, тесто поднимется
- Начинку вы можете брать абсолютно любую. Можно картофельное пюре с зажаркой из лука. Можно яйца с зеленью. Очень вкусными получаются пирожки с варенными яйцами, нарезанные мелким кубиком и зелень. Я обычно добавляю всю зелень. Очень вкусно с добавлением зеленого лука. Да и побольше добавляйте. Также, к яйцам и зелени можно добавить отварной рис! Кто — то любит пирожки с мясом! Вариаций множество. Готовьте, ориентируясь, на свои вкусовые предпочтения. Быстрое тесто на кефире — палочка выручалочка для хозяюшек!
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