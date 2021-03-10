Быстрое тесто на кефире. Лучший рецепт теста, который вас точно не подведёт

Быстрое тесто на кефире — такая нужная вещь! Так удобно, что есть такие рецепты, когда нужно быстро и вкусно накормить семью! От пирожков, думаю, никто и никогда не откажется!

Быстрое тесто на кефире: ингредиенты

1 (один) стакан — кефира. Предпочтительнее 1 % берите 3 (три) стакана — муки половина стакана — растительного масла 1 (один) пакетик — сухих дрожжей 1 (одна) ст. ложка — сахара 1 (одна) ч. ложка — соли

Рецепт приготовления: