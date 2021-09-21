Заготовка, которая экономит время: самая вкусная борщевая заправка на зиму

Заправка для борща экономит время готовки любимого блюда в разы, придает супу насыщенность, аромат, классический вкус борща. Заправка хранится долго, не один год.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свекла и помидоры по 1.5 кг;

лук и морковь по 1 кг;

сладкий перец, 500 г;

острый перец, 1 – 2 шт;

чеснок, 1 головка;

масло растительное, 350 мл;

лавровый лист, 4 шт;

перец, 0.5 ч.л;

паприка, 1 ст.л;

соль, 3 ст.л;

сахар, 4 ст.л;

уксус 9 %, 60 мл.

Процесс приготовления

Свеклу, морковь трем на крупной терке.

Лук и сладкий, острый перец режем кусочками.

Чеснок измельчаем любым удобным для вас способом.

Томаты при помощи блендера превращаем в пюре.

Совет: если не любите кусочки томатной кожуры, предварительно снимите ее перед измельчением.

Пассируем лук на растительном масле до прозрачности – около 10 минут.

Добавляем морковь, перемешиваем и обжариваем до мягкости моркови, 5 минут.

Добавляем свеклу, перемешиваем и тушим 10 минут.

Вливаем томатное пюре, перемешиваем, добавляем соль, перец, паприку, сахар, уксус. Хорошо вымешиваем и добавляем чеснок.

Тушим массу после закипания 40 минут.

Раскладываем массу в стерилизованные, сухие баночки и закручиваем крышками. Берите баночки порционно, чтобы 1 емкость уходила на кастрюлю борща.

Остужаем банки, ставим на хранение в подвал или в кладовку.

Такую заготовку можно кушать вместо салата, просто добавив измельченного свежего чеснока и зелени.