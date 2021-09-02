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Маринованные Стрелки Чеснока — Что Можно Заготовить Для Зимы

Маринованные стрелки чеснока — великолепная закуска, которую можно заготовить на зиму. Рецепт приготовления приводим ниже.

Маринованные стрелки чеснока — ингредиенты:

  • Килограмм двести грамм свежих молодых стрелок чеснока
  • Литр воды
  • Пятьдесят граммов соли
  • Пятьдесят граммов сахарного песка
  • Четыре горошка душистого перца
  • Десять горошков чёрного перца
  • Три бутончика гвоздики
  • Столовая ложка уксуса

Чеснок — кое-что интересное об известном всем брате Чиполлино:

В среднем каждый съедает за один год четыреста пятьдесят граммов чеснока. Однако есть при этом люди, которые употребляют около килограмма чеснока. Не для кого не секрет, что чеснок помогает бороться с болезнями и простудой. Но немногие знают, что чеснок понижает уровень вредного холестерина. Чеснок также улучшает кровообращение и регулирует сосудистое давление. Чеснок также помогает организму легче переживать жару.

Но хватит о медицине. Поговорим немного о магии. Чеснок с древних времён считали магическим растением. Наверное потому, что о его полезных свойствах прознали ещё в шестнадцатом столетии до нашей эры.

Чеснок почитали настолько, что считали необходимым отложить его для загробной жизни Тутанхамона.
Говоря чеснок, и тут же представляем головку чеснока.

Однако в пищу употребляют не только головку, но и стрелки. Именно стрелки чеснока мы и будем сегодня мариновать.

Кстати, стрелки собирают до того, как головки начнут созревать. Поэтому сейчас самая пора готовить маринованные чесночные стрелки.

Как будем готовить маринованные стрелки чеснока:

  • Отбираем зелёные свежие стрелки чеснока.
  • Промываемым проточной водой.
  • Срезаем кончики с обеих сторон.
  • Кладём стрелки на резательную доску и режем примерно одинакового размера — длиной примерно в четыре сантиметра.

Маринованные Стрелки Чеснока - Что Можно Заготовить Для Зимы 12

  • Стерилизуем банки.
  • Стерилизовать можно на пару.
  • Для этого кипятим воду в кастрюле.
  • Закрепляем баночки над кастрюлей.
  • Придерживаем около пяти минут.
  • Можно также простерилизовать в духовке.
  • А крышки отправляем в кипящую воду. На минуты две.
  • Аккуратно укладываем стрелки чеснока в простерилизованные банки.
  • Стрелки складываем плотно.
  • Берём кастрюлю.
  • Вливаем в неё горячую воду.
  • Растворяем соль и кладём на плиту.
  • Добавляем сахарного песка.
  • Добавляем бутончики гвоздики.
  • Доводим до кипения.
  • Забрасываем в маринад горошки душистого перца.
  • Затем следуют горошки чёрного перца.
  • Аккуратно вливаем маринад в банку.
  • Аккуратно заливаем стрелки.
  • Заливаем до горлышка.
  • Берём широкую кастрюлю.
  • Складываем полотенце и укладываем в кастрюлю.
  • На полотенце кладём баночки.
  • Заливаем в кастрюлю кипяток.
  • Кипятим ещё пять минут.

Маринованные стрелки чеснока

  • Прогретые банки закатываем. Переворачиваем. Укутываем шерстяными тряпочками. Оставляем остыть.

Маринованные стрелки можно держать до зимы.

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