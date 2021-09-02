Маринованные Стрелки Чеснока — Что Можно Заготовить Для Зимы

Маринованные стрелки чеснока — великолепная закуска, которую можно заготовить на зиму. Рецепт приготовления приводим ниже.

Маринованные стрелки чеснока — ингредиенты:

Килограмм двести грамм свежих молодых стрелок чеснока

Литр воды

Пятьдесят граммов соли

Пятьдесят граммов сахарного песка

Четыре горошка душистого перца

Десять горошков чёрного перца

Три бутончика гвоздики

Столовая ложка уксуса

Чеснок — кое-что интересное об известном всем брате Чиполлино:

В среднем каждый съедает за один год четыреста пятьдесят граммов чеснока. Однако есть при этом люди, которые употребляют около килограмма чеснока. Не для кого не секрет, что чеснок помогает бороться с болезнями и простудой. Но немногие знают, что чеснок понижает уровень вредного холестерина. Чеснок также улучшает кровообращение и регулирует сосудистое давление. Чеснок также помогает организму легче переживать жару.

Но хватит о медицине. Поговорим немного о магии. Чеснок с древних времён считали магическим растением. Наверное потому, что о его полезных свойствах прознали ещё в шестнадцатом столетии до нашей эры.

Чеснок почитали настолько, что считали необходимым отложить его для загробной жизни Тутанхамона.

Говоря чеснок, и тут же представляем головку чеснока.

Однако в пищу употребляют не только головку, но и стрелки. Именно стрелки чеснока мы и будем сегодня мариновать.

Кстати, стрелки собирают до того, как головки начнут созревать. Поэтому сейчас самая пора готовить маринованные чесночные стрелки.

Как будем готовить маринованные стрелки чеснока:

Отбираем зелёные свежие стрелки чеснока.

Промываемым проточной водой.

Срезаем кончики с обеих сторон.

Кладём стрелки на резательную доску и режем примерно одинакового размера — длиной примерно в четыре сантиметра.

Стерилизуем банки.

Стерилизовать можно на пару.

Для этого кипятим воду в кастрюле.

Закрепляем баночки над кастрюлей.

Придерживаем около пяти минут.

Можно также простерилизовать в духовке.

А крышки отправляем в кипящую воду. На минуты две.

Аккуратно укладываем стрелки чеснока в простерилизованные банки.

Стрелки складываем плотно.

Берём кастрюлю.

Вливаем в неё горячую воду.

Растворяем соль и кладём на плиту.

Добавляем сахарного песка.

Добавляем бутончики гвоздики.

Доводим до кипения.

Забрасываем в маринад горошки душистого перца.

Затем следуют горошки чёрного перца.

Аккуратно вливаем маринад в банку.

Аккуратно заливаем стрелки.

Заливаем до горлышка.

Берём широкую кастрюлю.

Складываем полотенце и укладываем в кастрюлю.

На полотенце кладём баночки.

Заливаем в кастрюлю кипяток.

Кипятим ещё пять минут.

Прогретые банки закатываем. Переворачиваем. Укутываем шерстяными тряпочками. Оставляем остыть.

Маринованные стрелки можно держать до зимы.