Маринованные Стрелки Чеснока — Что Можно Заготовить Для Зимы

Маринованные стрелки чеснока — великолепная закуска, которую можно заготовить на зиму. Рецепт приготовления приводим ниже.
Маринованные стрелки чеснока — ингредиенты:
- Килограмм двести грамм свежих молодых стрелок чеснока
- Литр воды
- Пятьдесят граммов соли
- Пятьдесят граммов сахарного песка
- Четыре горошка душистого перца
- Десять горошков чёрного перца
- Три бутончика гвоздики
- Столовая ложка уксуса
Чеснок — кое-что интересное об известном всем брате Чиполлино:
В среднем каждый съедает за один год четыреста пятьдесят граммов чеснока. Однако есть при этом люди, которые употребляют около килограмма чеснока. Не для кого не секрет, что чеснок помогает бороться с болезнями и простудой. Но немногие знают, что чеснок понижает уровень вредного холестерина. Чеснок также улучшает кровообращение и регулирует сосудистое давление. Чеснок также помогает организму легче переживать жару.
Но хватит о медицине. Поговорим немного о магии. Чеснок с древних времён считали магическим растением. Наверное потому, что о его полезных свойствах прознали ещё в шестнадцатом столетии до нашей эры.
Чеснок почитали настолько, что считали необходимым отложить его для загробной жизни Тутанхамона.
Говоря чеснок, и тут же представляем головку чеснока.
Кстати, стрелки собирают до того, как головки начнут созревать. Поэтому сейчас самая пора готовить маринованные чесночные стрелки.
Как будем готовить маринованные стрелки чеснока:
- Отбираем зелёные свежие стрелки чеснока.
- Промываемым проточной водой.
- Срезаем кончики с обеих сторон.
- Кладём стрелки на резательную доску и режем примерно одинакового размера — длиной примерно в четыре сантиметра.
- Стерилизуем банки.
- Стерилизовать можно на пару.
- Для этого кипятим воду в кастрюле.
- Закрепляем баночки над кастрюлей.
- Придерживаем около пяти минут.
- Можно также простерилизовать в духовке.
- А крышки отправляем в кипящую воду. На минуты две.
- Аккуратно укладываем стрелки чеснока в простерилизованные банки.
- Стрелки складываем плотно.
- Берём кастрюлю.
- Вливаем в неё горячую воду.
- Растворяем соль и кладём на плиту.
- Добавляем сахарного песка.
- Добавляем бутончики гвоздики.
- Доводим до кипения.
- Забрасываем в маринад горошки душистого перца.
- Затем следуют горошки чёрного перца.
- Аккуратно вливаем маринад в банку.
- Аккуратно заливаем стрелки.
- Заливаем до горлышка.
- Берём широкую кастрюлю.
- Складываем полотенце и укладываем в кастрюлю.
- На полотенце кладём баночки.
- Заливаем в кастрюлю кипяток.
- Кипятим ещё пять минут.
- Прогретые банки закатываем. Переворачиваем. Укутываем шерстяными тряпочками. Оставляем остыть.
Маринованные стрелки можно держать до зимы.
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